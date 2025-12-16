Náutico retoma trabalhos técnicos de museologia

A- A+

Com o intuito de dar visibilidade às coleções de bens culturais, o Náutico, por meio da Comissão da Memória do Conselho Deliberativo, retomou o projeto de Inventário, Digitalização e Museografia em torno do seu acervo museológico, que requer a adoção de métodos técnicos adequados, contemplando identificação, catalogação, tratamento, conservação e digitalização do acervo, de modo a assegurar preservação, acessibilidade e difusão.

A iniciativa contempla registro fotográfico e digitalização dos itens, observadas as boas práticas museológicas e de conservação; tratamento, padronização e organização dos bens por tipologia; desenvolvimento da Ficha de Inventário Museológico; mapeamento de necessidades e estratégias para o desenvolvimento do projeto museográfico.

"Nossa equipe de Museologia celebra com bastante entusiasmo a retomada dos processos museológicos no Museu do Clube Náutico Capibaribe. Mantemos a responsabilidade de decodificar os elementos que compõem a memória alvirrubra com um trabalho que envolve a condução do inventário de bens culturais, que permitirá a disponibilização digital das coleções, em articulação com a adequação expográfica do acervo físico a eficientes parâmetros técnicos nacionais e internacionais” explicou a museóloga, supervisora do projeto e professora no Departamento de Antropologia e Museologia na UFPE, Manoela Lima.

O presidente da Comissão da Memória e primeiro-secretário da Mesa Diretora do Conselho, Márcio Borba, destacou a iniciativa: “A alma do Museu do Náutico está na aproximação e vivência dos alvirrubros em relação à sua história. A organização, a partir da ciência da Museologia, confere a este trabalho, método, protocolos, planejamento e objetivos. A cada dia a Comissão da Memória vai agregando valor ao patrimônio material e imaterial deste Clube de 124 anos de história, resgatando, recuperando e organizando seu acervo riquíssimo”, explicou.

