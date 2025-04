Copa do Brasil: Náutico pega o São Paulo e Retrô encara o Fortaleza na terceira fase

A- A+

Náutico e Retrô conheceram nesta quarta-feira (9), após sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os adversários que enfrentarão na terceira fase da Copa do Brasil. O Timbu encara o São Paulo, enquanto a Fênix pega o Fortaleza. Os duelos de ida e volta serão entre os dias 30 de abril e 21 de maio.



Pelo sorteio, o primeiro jogo entre Náutico e São Paulo será no Morumbi, com a volta sendo nos Aflitos. Já o Retrô pega o Fortaleza na Arena de Pernambuco, na ida, para depois encarar os cearenses no Castelão.



Histórico



Na história, Náutico e São Paulo já se enfrentaram 22 vezes. São quatro vitórias do Timbu, quatro empates e 14 derrotas. Os alvirrubros, aliás, nunca venceram os tricolores atuando como visitantes. No recorte, foram oito partidas, com dois resultados de igualdade e seis tropeços.





O único encontro dos clubes pela Copa do Brasil foi em 1995, com goleada dos paulistas por 4x1, nos Aflitos. O técnico do São Paulo era Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro com o Tricolor (2006-2008) e bicampeão pernambucano com o Timbu (2001 e 2002).

Será a segunda vez que Retrô e Fortaleza se encontram na história. Curiosamente, a primeira foi também pela Copa do Brasil, na edição do ano passado. O jogo pela segunda fase aconteceu no Castelão, com um empate em 0x0 que levou a classificação para as penalidades. Nas cobranças, os cearenses venceram por 3x2.

Premiação

Caso avancem para as oitavas de final, os pernambucanos receberão R$ 3,6 milhões. Nas fases passadas, o Náutico eliminou Santa Cruz-RN e Vitória, enquanto o Retrô passou por Jequié-BA e Atlético-GO. Timbu e Fênix ainda jogarão em 2025 a Série C.

Ao chegar na terceira fase, o Retrô, atual campeão da Série D e vice-estadual, alcançou a melhor campanha do clube na história da Copa do Brasil.



Já o Náutico chegou em 1990 até a semifinal, caindo para o Flamengo. Na ocasião, os alvirrubros tiveram o artilheiro da competição, Bizu, autor de seis gols. Ao todo, o Timbu tem 106 jogos pela Copa do Brasil. Foram 49 vitórias, 24 empates e 33 derrotas.

Todos os confrontos da terceira fase

Vasco x Operário-PR

Fluminense x Aparecidense-GO

Bahia x Paysandu

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Fortaleza x Retrô

Athletico x Brusque

Palmeiras x Ceará

Atlético-MG x Maringá-PR

Flamengo x Botafogo-PB

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB

Corinthians x Novorizontino

RB Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA

