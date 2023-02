Náutico, Retrô e Santa Cruz conhecem adversários da Copa do Brasil; confira

A- A+

Em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes pernambucanos conheceram, na tarde desta quarta-feira (8), os adversários que terão pela frente na primeira fase da Copa do Brasil 2023. Com o Sport entrando no certame apenas na terceira fase, Náutico, Retrô e Santa Cruz vão representar o Estado neste início de competição.

Em meio aos adversários possíveis para encarar na primeira fase, o Náutico terá pela frente o mais complicado. O Timbu vai ao ABC Paulista, onde vai encarar o São Bernardo, equipe que também estará na Série C do Brasileiro e que faz um bom Campeonato Paulista até o momento. O Alvirrubro joga pelo empate. Em caso de classificação, o time dirigido por Dado Cavalcanti enfrentará, nos Aflitos, o vencedor de Real Noroeste/ES x Vila Nova/GO.

O Santa Cruz, por sua vez, vai até Minas Gerais para desafiar o Democrata. O clube mineiro lidera seu grupo no Campeonato Mineiro e, assim como a Cobra Coral, disputará a Série D em 2023. Voltando para o Recife classificado, o Tricolor terá Tocantinópolis/TO ou América/MG, também como visitante.

Do trio pernambucano nesta primeira fase, o Retrô será o único a atuar como mandante. A Fênix vai receber o Avaí, time recém-rebaixado para a Série B do Brasileiro e terceiro colocado no atual Campeonato Catarinense. Avançando, o clube de Camaragibe seguirá atuando como mandante contra Caucaia/CE ou Tombense/MG.

Já o Sport estreia no mata-mata nacional na terceira fase. O Leão conseguiu esta condição graças ao vice-campeonato da Copa do Nordeste e a classificação do Fortaleza para a Libertadores 2023. Nas últimas quatro edições do certame, o clube da Ilha do Retiro foi eliminado na fase inicial do torneio.

