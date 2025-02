A- A+

Copa do Brasil Veja quanto Náutico, Retrô e Sport podem receber de premiação na Copa do Brasil Neste ano, o campeão pode faturar mais de R$ 100 milhões

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os valores que cada clube vai receber por fase avançada na Copa do Brasil 2025. Neste ano, o campeão do torneio pode receber mais de R$ 100 milhões.

Nesta edição da competição, Pernambuco será representado por três equipes: Náutico, Retrô e Sport. Destes, o Leão é quem recebe uma cota maior na primeira fase da competição.

Por ser da Série A, o Rubro-negro vai ganhar R$ 1.543.500,00 nesta primeira etapa do certame. Atualmente na Série C, Timbu e Fênix serão contemplados com R$ 830 mil.

Caso avancem em seus compromissos, o Sport receberá R$ 1.874.250,00 na fase seguinte, enquanto Náutico e Retrô ganharão R$ 1 milhão. A partir da terceira fase, os valores serão iguais para quaisquer clubes ainda vivos no torneio. Confira abaixo.

Nesta primeira fase do mata-mata, o Náutico é o primeiro pernambucano a entrar em campo. Visita o Santa Cruz-RN, na próxima quarta-feira (19), às 19h, no Frasqueirão, em Natal.

Já no dia 25, uma terça-feira, o Sport visita o Operário VG-MT, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. No dia seguinte, é a vez do Retrô entrar em ação. O clube de Camaragibe encara o Jequié-BA, no Waldomiro Borges, às 19h, na cidade que leva o mesmo nome do time.

1ª fase

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª fase

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª fase

Todos os clubes: R$ 2.315.250

Oitavas de final

Todos os clubes: R$ 3.638.250

Quartas de final

Todos os clubes: R$ 4.740.750

Semifinal

Todos os clubes: R$ 9.922.500

Final

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Final

Campeão: R$ 77.175.000

