CAMPEONATO PERNAMBUCANO Retrospecto equilibrado: Náutico domina mata-matas, mas Retrô leva vantagem no confronto geral Timbu e Fênix disputam vaga na semifinal do Pernambucano nesta segunda-feira (3), nos Aflitos

O clima de Carnaval já tomou conta de Pernambuco, mas, para Náutico e Retrô, a única folia será a conquista da classificação. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 16h, no estádio dos Aflitos, valendo uma vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano. Por conta da Festa de Momo, o jogo será realizado com portões fechados.

O Timbu entra em campo pressionado após duas derrotas consecutivas — a primeira para o Decisão, que lhe custou a vaga direta na semifinal, e a segunda uma goleada por 4x1 para o CSA, em Alagoas, pela Copa do Nordeste.

No entanto, a torcida alvirrubra pode se apoiar no retrospecto favorável em confrontos decisivos contra a Fênix. Náutico e Retrô já se enfrentaram duas vezes em decisões, ambas com vitória alvirrubra nos pênaltis — na final do Pernambucano de 2022, quando o Timbu conquistou o título, e na semifinal do Estadual do ano passado, quando eliminou o Retrô mais uma vez.

Fênix leva vantagem no número de vitórias

Porém, no histórico geral do confronto, a vantagem é do time de Camaragibe. Em 10 jogos entre as equipes, o Retrô venceu cinco vezes, contra três vitórias do Náutico e dois empates. O Azulão também leva a melhor nos Aflitos, palco da próxima partida. São duas vitórias do Retrô, uma do Náutico e um empate.

Sem a presença do público, o Timbu perde a força do mando de campo, que poderia ser um diferencial para o confronto. A expectativa é de um duelo equilibrado, com as duas equipes brigando até o último minuto pela vaga na semifinal.

Confira os últimos cinco confrontos entre Náutico e Retrô:



02/02/2025 – Retrô 1x0 Náutico (Pernambucano)

17/03/2024 – Retrô 1 (3) x (4) 0 Náutico (Pernambucano)

10/03/2024 – Náutico 1x0 Retrô (Pernambucano)

18/02/2024 – Retrô 1x0 Náutico (Pernambucano)

25/01/2023 – Retrô 1x1 Náutico (Pernambucano)

