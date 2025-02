A- A+

Futebol SAF: Náutico recebe proposta vinculante com investimentos que passam de R$ 1 bilhão Timbu levará tema para ser votado posteriormente no Conselho Deliberativo do clube e, em seguida, ir para a Assembleia Geral de Sócios

O Náutico oficializou nesta sexta (28) a assinatura da proposta vinculante enviada por um grupo de investidores, chamado de “Consórcio Timbu”, para adquirir 90% das ações do clube, fazendo com o que Timbu se transforme em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A proposta supera o valor de R$ 1 bilhão para os próximos 10 anos. Serão R$ 400 milhões de investimento no futebol, incluindo base, feminino e futsal, além de R$ 250 milhões para quitar o pagamento de dívidas





Inicialmente, o prazo final para o envio da proposta vinculante foi 5 de dezembro. Clube e investidores, porém, decidiram prorrogar por mais um mês, depois ampliaram por mais 30 dias e, finalmente, aumentando para mais 15 dias, encerrados justamente nesta sexta.

O modelo apresentado, que tem como um dos responsáveis o empresário e ex-jogador do Náutico, Fransérgio Bastos, CEO da agência de marketing esportivo Flashforward Group. Quem também participa do grupo é o ex-jogador Cafu, pentacampeão mundial, que deve integrar o anúncio oficial com o slogan “O Capitão do penta agora é hexa!”.



, envolve investimentos no futebol alvirrubro ao longo de pelo menos 10 anos, resolução do passivo do clube, melhorias no CT Wilson Campos, reforma do estádio dos Aflitos, modernização da sede social, dentro outros investimentos. Não haverá venda de patrimônio do Timbu.



Próximos passos

Após a assinatura da proposta vinculante, a venda da SAF do Náutico terá que ser votada posteriormente no Conselho Deliberativo do clube para, em seguida, ir para a Assembleia Geral de Sócios.

