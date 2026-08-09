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Série B Náutico sai na frente, mas fica no empate com Atlético-GO pela Série B Em casa, o Timbu perdeu a chance de ganhar posições na tabela da Segundona

Em confronto válido pela 21ª rodada, o Náutico não conseguiu fazer o Dia dos Pais de milhares de alvirrubros mais feliz, neste domingo (9). Diante do Atlético-GO, pouco mais de 10 mil torcedores foram ao Esportes da Sorte Aflitos e viram o Timbu ficar na igualdade, em 1x1.

O time pernambucano saiu na frente, com Kauã Maranhão, mas viu Geovany Soares marcar para os visitantes. O resultado deixou a equipe da casa em 14º, com 26 pontos, enquanto o Dragão é o sétimo lugar, com 32 pontos.

A vitória parcial dos alvirrubros no primeiro tempo não foi por acaso. Apesar de algumas mudanças na formação titular, o Náutico mudou a postura e foi incisivo para largar na frente ainda antes dos dez minutos. A blitz dos mandantes foi intensa, marcando pressão na saída de bola do Dragão.

Nos minutos iniciais, Borasi e Kauã Maranhão já tinham ameaçado o gol de Paulo Vítor. Aos cinco minutos, no entanto, o camisa 19 do Timbu foi efetivo. Aproveitou cruzamento de Igor Fernandes para se antecipar ao defensor e tocar para o fundo das redes.

Dando sequência ao ímpeto ofensivo, o Náutico ficou perto de ampliar com Reginaldo, que parou no goleiro adversário, aos 14 minutos. Posteriormente, o Atlético-GO encaixou a marcação e começou a sair para o jogo. Matheusinho, em duas ocasiões, Yuri Silva, Geovany Soares e Ewerthon tantaram, mas não conseguiram converter as oportunidades em gol.

Segunda etapa

Com as três mudanças promovidas por Roger Silva, o Atlético-GO voltou mais agressivo no segundo tempo. Ainda aos três minutos, a torcida do Náutico ficou apreensiva após Muriel ser expulso, por falta sobre Gustavo Coutinho, mas o VAR entrou em ação e marcou impedimento no lance.

Aos dez minutos, porém, o Dragão chegou á igualdade. Henrique recebeu nas costas da marcação pela direita e cruzou na medida para Geovany Soares marcar.

Diante da superioridade do time visitante, Hélio dos Anjos fez três mudanças de uma vez. Entre elas, a estreia do meia Pato Nuñez. Reorganizado, o Náutico voltou a criar chances. A primeira, aos 30 minutos. Léo Índio tocou, Borasi fez o corta-luz e Kauã Maranhão finalizou com desvio.

Na base do abafa, na reta final, o Náutico viu Jean Carlos ficar no quase por duas vezes, enquanto Kauã Maranhão, de cabeça, parou em fácil defesa de Paulo Vítor.

Ficha do jogo

Náutico 1

Muriel; Arnaldo (Victor Andrade), Léo Índio, Betão e Igor Fernandes (Gustavo Henrique); Samuel (Ryan), Auremir (Pato Nuñez) e Jean Carlos; Reginaldo, Borasi (Rikelme) e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos

Atlético-GO 1

Paulo Vítor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto e Yuri; Leandro Vilela (Henrique Freitas), Daniel Peixoto e Matheusinho (Cristiano); Geovany Soares, Gustavo Coutinho (João Pedro) e Léo Tocantins (Bruno José). Técnico: Roger Silva

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Thayse Marques Fonseca (ambos do RJ)

Gols: Kauã Maranhão, aos 5' do 1T (NAU)

Cartões amarelos: Arnaldo, Victor Andrade, Borasi (NAU); Adriano Martins, Cristiano (ACG)

Público: 10.087 torcedores

Renda: R$ 322.751,00

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