Copa do Nordeste Náutico empata com Sampaio Corrêa pelo Nordestão e chega ao quarto jogo seguido sem vitória Resultado fez o Timbu chegar aos cinco pontos e subir para a sexta colocação do Grupo B

O Náutico voltou a tropeçar na temporada. Pela quarta vez consecutiva. Mesmo jogando com um a mais durante todo um tempo, o Alvirrubro ficou no empate, em 1x1, com o Sampaio Corrêa, fora de casa, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, na noite desta quinta-feira (6).

O resultado diante do lanterna do Grupo B fez o Alvirrubro subir para a sexta posição, indo aos cinco pontos. Já a Bolívia somou apenas o segundo ponto no torneio.

O jogo

Em meio à chuva que caiu na capital maranhense, Sampaio e Náutico tiveram que encarar um encharcado gramado do Castelão. Na primeira etapa, pior para o time pernambucano, que atacou para o lado mais castigado do campo de jogo e demorou a se encontrar em campo.

Aproveitando as dificuldades enfrentadas pelo adversário, a Bolívia Querida largou na frente pelo alto. Aos dez minutos, Thiago Rosa cruzou na medida para Alan James. O camisa 9 subiu entre os marcadores e testou firme para fazer 1x0.

Se acostumando às adversidades do gramado, o Alvirrubro passou a dominar as ações do duelo antes da ida para o intervalo e chegou com Vinícius e Hélio Borges.

Já nos acréscimos, o Timbu teve a vida facilitada com a expulsão de Cavi, após receber o segundo amarelo por falta sobre Marco Antônio. Na cobrança, Patrick Allan obrigou Alan Costa a fazer grande intervenção.

Reação alvirrubra

Com o Náutico em superioridade numérica em campo, o auxiliar André Caldas lançou Bruno Mezenga na vaga de Samuel Otusanya no início do segundo tempo. Os donos da casa até assustaram no começo em bela jogada de Alan Stence, mas foi o clube da Rosa e Silva quem passou a pressionar até balançar as redes.

Na chance mais clara até então, aos 13, Marco Antônio ficou no quase. Após cruzamento da direita, o volante mandou por cima do gol em finalização de dentro da pequena área.

Cinco minutos mais tarde, coube ao substituto do camisa 8 fazer a alegria dos alvirrubros. Patrick Allan cobrou escanteio da direita, a bola desviou na zaga do Sampaio e encontrou Leandro Kauã, que em seu primeiro toque na bola deixou tudo igual no Castelão.

Flertando com o perigo ao ceder contra-ataques para o Sampaio, o Timbu quase chegou ao gol da vitória no fim, mas Bruno Mezenga parou em grande defesa de Alan Costa.

Ficha do jogo

Sampaio Corrêa 1

Alan Costa; Jô (Ray), Eduardo, Fábio Aguiar e Thiago Rosa; Cavi, Balão e Alan Stence (Bacurau); Pimentinha (Hudson), Alan James (Gelton) e Thiaguinho (Elivelton). Técnico: Arlindo Maracanã.

Náutico 1

Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir (Wenderson), Marco Antônio (Leandro Kauã) e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga). Técnico: Marquinhos Santos.

Local: Castelão (São Luís/MA)

Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

Assistentes: Marcio Iglesias Araujo Silva e Maura Cunha Costa (ambos do PI)

Gols: Alan James, aos 10' do 1T (SCO); Leandro Kauã, aos 18' do 2T (NAU)

Cartões amarelos: Cavi, Balão (SCO); Patrick Allan, Marco Antônio, Auremir, Felipe Santana (NAU)

Cartão vermelho: Cavi (SCO)

