FUTEBOL E CINEMA Náutico, Sport e Santa Cruz se unem e lançam camisas especiais inspiradas em "O Agente Secreto" Trio de Ferro participou de uma parceria com a marca Chico Rei para homenagear o filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho

Deixando a rivalidade para dentro de campo, Náutico, Sport e Santa Cruz se uniram para participar de um projeto especial para celebrar o filme "O Agente Secreto", que conquistou dois prêmios no Globo de Ouro no último domingo (11).



Em parceria com a marca Chico Rei, o Trio de Ferro do futebol pernambucano lançou três camisas especiais inspiradas na obra do diretor recifense Kleber Mendonça Filho.

Com um visual retrô inspirado nos anos de 1970, as camisas resgastam o padrão estético dos uniformes utilizados pelos clubes durante a época. As peças podem ser adquiridas no site chicorei.com, no valor de R$ 244,90 cada.





Para o diretor de marketing da marca, Vitor Vizeu, o objetivo do lançamento parte do princípio de que o futebol está presente no cotidiano dos brasileiros.

“No filme, o futebol aparece de forma orgânica no cotidiano brasileiro, no rádio, nas ruas, nas conversas. As camisetas partem dessa mesma lógica: mostrar que torcer faz parte da vida e da nossa identidade cultural. É uma celebração do futebol como expressão do orgulho de ser brasileiro”, afirma Vitor Vizeu.

Já Samuel Marotta, programador de cinema e idealizador da campanha, destaca a origem da ideia.

“Assim que saí da sessão de O Agente Secreto no Cine São Luiz, em Recife, ainda na porta daquele cinema icônico, me deparei com pessoas caminhando pelas ruas usando camisas do Santa Cruz, do Sport e do Náutico. Aquela cena cotidiana me fez perceber como o futebol está entranhado na narrativa do filme, assim como o Carnaval.



São tradições populares que constroem a força imagética da obra. De volta a Belo Horizonte, imaginei uma união inédita entre os três clubes em uma ativação conjunta, materializada em camisas especiais. No fim, fiquei feliz por ver três das maiores rivalidades do mundo se aproximarem em torno de um propósito muito especial: 'O Agente Secreto'”, disse.







