A- A+

Invencibilidade Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô embalam sequência invicta e estão sem perder há mais de um mês A última derrota sofrida por um pernambucano foi do Sport contra o Criciúma, no dia 24 de maio; Retrô ostenta maior período de invencibilidade

O fim de semana sem jogos garantiu uma marca interessante para o futebol pernambucano. Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô estão numa sequência invicta, com mais de um mês sem derrotas. O bom momento nesse período fez todos os quatro marcar presença nos grupos de acesso de suas respectivas divisões. Confira:

Série B e Copa do Brasil

Vagner Love é um dos destaques do Sport na temporada. Foto: Rafael Bandeira/ SCR

O último revés de um clube pernambucano foi com o Sport, no dia 24 de maio, por 1 a 0 contra o Criciúma. Desde então, o Leão engatou sete jogos de invencibilidade com seis vitórias e um empate.

Um dos confrontos foi contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. O Rubro-negro venceu no tempo normal, mas foi superado na disputa por pênaltis. O próximo duelo do Sport na Série B acontece nesta terça-feira (27) diante da Chapecoense.

Náutico

Náutico tem três vitórias e três empates. Foto: Tiago Caldas/CNC

O Náutico não sabe o que é perder a mais tempo que o rival rubro-negro. O Timbu foi superado pela última vez no dia 13 de maio, quando sofreu uma derrota dura por 3 a 0 para a Aparecidense.

Após esse resultado, que culminou na saída de Dado Cavalcanti, o Náutico vem de seis partidas sem derrotas na Série C. A sequência engloba três vitórias e três empates. O Alvirrubro volta a campo nesta quarta-feira (28), contra o Amazonas.

Defesa eficiente

Defesa do Santa Cruz é o destaque nessa sequência invicta. Evelyn Victoria/SCFC

O Santa Cruz está invicto praticamente no mesmo período que o Náutico. O Tricolor do Arruda foi derrotado pela última vez no dia 14 de maio por 2 a 1 para o Potiguar-RN.

A Cobra Coral virou a chave na Série D depois dessa derrota e assumiu a liderança do grupo 3 com sete jogos sem perder. O Santa venceu quatro e empatou os outros três. O destaque é a defesa tricolor que foi vazada em apenas uma dessas partidas, no empate em 2 a 2 contra o Nacional de Patos. O próximo confronto é contra o Sousa-PB, na quarta-feira (28).

Maior invencibilidade

Retrô ainda não perdeu na Série D. Foto: Divulgação/Retrô

Além do tradicional Trio de Ferro, o Retrô ostenta a maior sequência invicta em Pernambuco. A Fênix ainda não foi superada nesta Série D e lidera o grupo 4 da quarta divisão. A derrota mais recente foi na final do Estadual, contra o Sport por 2 a 0.

Desde que iniciou o Campeonato Nacional, o Retrô fez nove partidas sem saber o que é derrota. Teve um começo com três empates, mas depois engatou uma série de cinco vitórias consecutivas. A Fênix empatou o último jogo em 1 a 1 contra o Sergipe. O próximo jogo do segundo representante de Pernambuco na Série D é contra o Jacuipense nesta quarta (28).

Confira a sequência invicta de cada um:

Sport

Última derrota: Criciúma 1 x 0 Sport (24/05)

Sport 4 x 1 ABC 28/05

São Paulo 1 x 3 Sport 01/06

Londrina 1 x 2 Sport 04/06

Sport 2 x 1 Avaí 07/06

Ponte Preta 1 x 1 Sport 11/06

Sport 1 x 0 Vila Nova 18/06

Sport 3 x 0 Juventude 22/06

Próximo jogo: Chapecoense x Sport terça (27/06)

Náutico

Última derrota: Aparecidense 3 x 0 Náutico (13/05)

Náutico 3 x 1 Floresta-CE (22/05)

Náutico 0 x 0 América-RN (27/05)

Pouso Alegre 0 x 1 Náutico (03/06)

Náutico 2 x 0 Volta Redonda (06/06)

Confiança 2 x 2 Náutico (12/06)

Botafogo-PB 1 x 1 Náutico (19/06)

Próximo jogo: Náutico x Amazonas FC (28/06)

Santa Cruz

Última derrota: Potiguar-RN 2 x 1 Santa Cruz (14/05)

Santa Cruz 1 x 0 Campinense (21/05)

Nacional de Patos 2 x 2 Santa Cruz (28/05)

Santa Cruz 1 x 0 Sousa-PB (03/06)

Santa Cruz 0 x 0 Pacajus-CE (08/06)

Globo-RN 0 x 2 Santa Cruz (11/06)

Santa Cruz 3 x 0 Globo-RN (14/06)

Pacajus-CE 0 x 0 Santa Cruz (17/06)

Próximo jogo: Sousa-PB x Santa Cruz (28/06)

Retrô

Última derrota: Sport 2 x 0 Retrô (22/04)

Não perdeu na Série D*

Falcon-SE 1 x 1 Retrô (06/05)

Retrô 1 x 1 Cruzeiro de Arapiraca (13/05)

Bahia de Feira 1 x 1 Retrô (20/05)

Retrô 2 x 1 Atlético-BA (27/05)

Jacuipense 0 x 1 Retrô (04/06)

Sergipe 0 x 1 Retrô (07/06)

Retrô 3 x 1 ASA (11/06)

ASA 1 x 2 Retrô (14/06)

Retrô 1 x 1 Sergipe (18/06)

Próximo jogo: Retrô x Jacuipense (28/06)



Veja também

fórmula 1 Após sucesso no Wrexham, Reynolds e McElhenney investem R$ 1 bi na Fórmula 1