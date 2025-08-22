A- A+

Futebol Por problemas no voo, Náutico solicita adiamento de jogo contra o São Bernardo Aeronave que levaria o Timbu pela manhã a São Paulo teve problemas técnicos e delegação ainda não embarcou

O Náutico solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o adiamento da partida contra o São Bernardo, marcada para o sábado (23), no Primeiro de Maio, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O pedido é por conta do atraso no voo do Timbu que levaria a delegação de Recife para São Paulo. A aeronave teve problemas técnicos e o embarque foi cancelado.

O clube trabalha com duas frentes: a primeira é tentar adiar o confronto para o dia seguinte, o domingo. A outra é jogar em um horário mais tarde que o agendado inicialmente (17h). Vale citar que, ao chegar em São Paulo, o Náutico ainda pegará um ônibus em direção a São Bernardo, chegando na cidade paulista de madrugada.

A decisão sobre o pedido de adiamento deve sair ainda nesta sexta-feira (22).

