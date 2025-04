A- A+

Copa do Brasil De virada, Náutico perde para o São Paulo, no Morumbis, pela Copa do Brasil Confronto decisivo será disputado no dia 20 de maio, nos Aflitos

O Náutico foi superado pelo São Paulo, na noite desta terça-feira (29), mas segue vivo por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em confronto disputado no Morumbis, o Alvirrubro perdeu de virada para o Tricolor, por 2x1, no jogo de ida da terceira fase do torneio nacional.

Na volta, agendada para 20 de maio, nos Aflitos, o Timbu precisa vencer por uma margem de dois gols para avançar. Se derrotar os paulistas por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

O jogo

Apesar de toda superioridade técnica do elenco do São Paulo, o Náutico iniciou o jogo marcando no campo defensivo adversário. Sem muito êxito, é verdade, uma vez que o Tricolor conseguia chegar com facilidade nas costas da zaga alvirrubra, mesmo que sem perigo. Em saída de bola errada dos pernambucanos, o Tricolor foi o primeiro a assustar em finalização de André Silva defendida por Muriel.

De forma eficaz, a primeira boa chegada do Náutico ocorreu aos 16. Kelvin avançou em velocidade pela direita e acionou Patrick Allan no meio. O camisa 20 fingiu finalizar a acionou Caio Vitor na esquerda. Com um toque na bola, o camisa 10 limpou a marcação e acertou chute de rara felicidade, no ângulo de Rafael, para abrir o placar.

A resposta paulista foi imediata. Quatro minutos depois, Lucas Ferreira fez boa jogada pelo lado direito e deu bom lançamento para Luciano. O atacante dominou saindo da marcação e bateu cruzado para deixar tudo igual no Morumbis.

Abusando dos erros na saída de jogo, o Náutico permitia que o São Paulo incomodasse sua zaga a todo instante. Entretanto, na reta final do primeiro tempo, foi do Timbu a melhor chance de desempatar o confronto. Paulo Sérgio aproveitou sobra no escanteio e chutou de trivela rente ao poste direito de Rafael.

Virada relâmpago

Independentemente da conversa de Hélio com os atletas no intervalo, qualquer estratégia adotada pelo treinador foi pelo ralo antes do primeiro minuto do segundo tempo. Com muita liberdade pelo lado direito, Marcos Antônio cruzou na medida para Luciano escorar, fazer mais um, e virar o placar para os donos da casa.

Com o banho de água fria, o Náutico não teve forças para reagir e se segurou como pôde para chegar vivo no confronto de volta. Ora pela esquerda, ora pela direita, o São Paulo pressionava em busca do terceiro gol. Aos 14, Muriel fez boa intervenção em chute de Matheus Alves. Mais tarde, foi a vez do goleiro impedir Rodriguinho de balançar as redes.

Buscando oxigenar a equipe, Hélio acionou Bruno Mezenga, Marco Antônio, Eduardo, Rayan e Wenderson. Mediante as mexidas, o Timbu seguia sem oferecer qualquer perigo, no intuito de evitar o revés na capital paulista.

Ficha do jogo

São Paulo 1

Rafael; Cédric, Ruan, Alan Franco (Sabino) e Wendell (Enzo Díaz); Alisson (Bobadilla), Marcos Antônio e Matheus Alves (Rodriguinho); Lucas Ferreira, André Silva e Luciano. Técnico: Luis Zubeldía.

Náutico 1

Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana (Wenderson), Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir (Rayan), Marco Antônio Batistussi, Patrick Allan (Eduardo) e Caio Vitor (Marco Antônio); Kelvin e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Morumbis (São Paulo/SP)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Caio Vitor, aos 16' do 1T (NAU); Luciano, aos 20' do 1T, e ao 1' do 2T (SAO)

Cartões amarelos: Luciano (SAO); Carlinhos, Auremir, Igor Fernandes (NAU)

