Copa do Brasil Náutico volta a perder para o São Paulo e dá adeus à Copa do Brasil Sob chuva, Timbu tentou, mas não conseguiu passar pelo adversário paulista nos Aflitos

A torcida do Náutico fez a parte dela com direito à festa na chegada do time e maior público da temporada nos Aflitos, mas o Timbu não conseguiu a sonhada classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois de perder por 2x1 para o São Paulo, no Morumbis, o Alvirrubro voltou a ser derrotado pelo mesmo placar, na noite desta terça-feira (20) e deu adeus ao principal mata-mata do País sob os aplausos dos torcedores.

A MAIS FIEL DO NORDESTE ‍ pic.twitter.com/jbyD77IeWd — Náutico (@nauticope) May 21, 2025

Por conta da chuva que caiu durante o dia no Recife, Náutico e São Paulo encontraram um gramado pesado e com algumas poças nos Aflitos. Para o Tricolor, a adversidade, no entanto, não foi um problema, uma vez que não demorou a abrir o placar em jogada pelo alto.

Antes, no primeiro minuto, porém, Muriel já havia salvado o Timbu em chute cruzado de Lucas Ferreira. Dois minutos depois, Oscar cobrou escanteio da esquerda e Luciano subiu no meio da zaga para fazer 1x0 e colocar água no chopp da torcida da casa.

Repetindo a escalação pela primeira vez desde a sua chegada, Hélio viu as coisas ficarem ainda mais difíceis aos 11. Ao disputar bola com Cédric, Marquinhos pisou no tornozelo do lateral-direito tricolor e foi expulso, após o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro consultar o VAR.

Com a necessidade de fazer dois gols para levar o confronto para os pênaltis, o Náutico viu as esperanças serem renovadas aos 19 minutos. Desta vez, Ferraresi deu entrada dura em Igor Fernandes e foi para o chuveiro mais cedo, depois de a arbitragem ser recomendada a ver o lance no vídeo.

Perante a nova igualdade numérica em campo, a equipe pernambucana passou a incomodar o setor defensivo paulista, mas não conseguia ser efetivo na hora de finalizar as jogadas já sob forte chuva que voltara a cair no estádio. Confortável com a vantagem, o São Paulo apostava nos contra-ataques e fez Muriel trabalhar em tentativas de André Silva e Lucas Ferreira.

Buscando dar velocidade ao ataque, Hélio voltou para o segundo tempo com Thalissinho na vaga de Patrick Allan. Com dores, Arnaldo deu lugar a Marcos Ytalo. Apesar de seguir rondando a área tricolor, o Náutico só incomodou Rafael em uma oportunidade, em chute de Thalissinho de fora da área.

Sem mudar a estratégia, o São Paulo espetava nas investidas em velocidade e por pouco não ampliou com André Silva. Aos 28, porém, Ryan Francisco recebeu na frente e viu Muriel abafar sua finalização. Na sobra, Rodriguinho chutou de fora da área, com o gol praticamente aberto, para fazer 2x0.

Apesar da eliminação praticamente garantida, o técnico do Náutico optou por colocar Hélio Borges em campo e o atacante foi o responsável por marcar o gol de honra, aos 37. Após escanteio, o camisa 11 precisou finalizar duas vezes para vencer Rafael e balançar as redes.

Ficha do jogo

Náutico 1

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir (Igor Pereira), Marco Antônio (Hélio Borges) e Patrick Allan (Thalissinho); Marquinhos, Kelvin (Caio Vítor) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

São Paulo 2

Rafael, Cédric (Bobadilla), Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson (Pablo Maia), Ferraresi e Oscar; Lucas Ferreira (Rodriguinho), André Silva (Ryan Francisco) e Luciano (Ruan). Técnico: Luis Zubeldía.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Jorge Eduardo Bernardi (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins

Gols: Luciano, aos 3' do 1T; Rodriguinho, aos 29' do 2T (SAO); Hélio Borges, aos 37' do 2T (NAU)

Cartão amarelo: Wellerson, Carlinhos (NAU); Enzo Díaz, Rodriguinho (SAO)

Cartão vermelho: Marquinhos (NAU); Ferraresi (SAO)

Público: 16.832 torcedores

