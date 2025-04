Náutico: Muriel aposta na força dos Aflitos para reverter desvantagem diante do São Paulo

A- A+

Apesar do revés para o São Paulo, no Morumbis, na noite desta terça-feira (29), pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o elenco do Náutico segue acreditando que a equipe tem condições de reverter a desvantagem nos Aflitos.

Em entrevista à transmissão oficial da partida, o goleiro Muriel comentou a atuação do time e lamentou a virada sofrida na capital paulista.

"Acho que foi um grande jogo, as duas equipes foram muito bem. É um mix de sentimentos, porque saímos na frente, tivemos a possibilidade de levar a vitória para casa. O São Paulo é uma grande equipe, mas estamos vivos", iniciou o camisa 19.

O duelo da volta está marcado para acontecer no próximo dia 20, às 21h30, nos Aflitos. Para avançar, o Náutico precisa vencer por uma vantagem de dois gols. Caso derrote o São Paulo por um gol de diferença, o classificado será definido nos pênaltis. Para o confronto, inclusive, o Timbu já deu início à venda de ingressos.

"Um placar de 1x0, diferença de um gol. O sentimento é de confiança, confio muito na força dos Aflitos e do nosso torcedor. Que possamos fazer um grande jogo para, se Deus quiser, sair com essa classificação", comentou Muriel.

Passado o jogo no Morumbis, o Náutico volta as atenções para a Série C do Brasileiro. No domingo (4), o Timbu vai receber o Brusque, às 19h, pela quarta rodada da competição. Com apenas um ponto, os pernambucanos ocupam a 18ª colocação na tabela.

Obrigado, Nação!



Hoje, no Morumbis, sentimos mais uma vez a força da nossa torcida. Mesmo longe de casa, vocês estiveram com a gente: cantando, apoiando, acreditando.



Valeu demais pelo apoio, torcedor! Nos vemos nos Aflitos, pra decidir em casa.



JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!… pic.twitter.com/9afb8BwPmu — Náutico (@nauticope) April 30, 2025

