Náutico Atacante do Náutico destaca entrega do time contra o São Paulo e agradece apoio da torcida Acionado no segundo tempo, Hélio Borges afirmou que time tem mostrado o DNA pedido por Hélio dos Anjos

Autor do gol de honra do Náutico sobre o São Paulo, na derrota por 2x1, na noite desta terça-feira (20), pela Copa do Brasil, o atacante Hélio Borges destacou a atuação da equipe dentro dos Aflitos.

Acionado aos 35 minutos do segundo tempo, o camisa 11 precisou de apenas dois minutos para balançar as redes.

"A gente sabia que seria um jogo difícil pela qualidade do São Paulo, mas estamos mostrando nosso DNA, que tanto nosso treinador pede. Independente do time, dentro ou fora, vamos impor nosso modelo de jogo", salientou o jogador à transmissão oficial da partida.

Ainda falando sobre a partida, Hélio fez questão de agradecer o apoio dos torcedores que compareceram aos Aflitos em dia chuvoso. Foram 16.832 alvirrubros no estádio, o maior público do ano do Náutico na condição de mandante. Segundo o atacante, a presença da torcida será fundamental na sequência da temporada.

"Agora é focar na sequência, porque temos um longo caminho pelo acesso do clube. Não posso deixar de agradecer à torcida, porque estamos trabalhando muito para buscar este acesso para o clube", finalizou.

Sem a Copa do Brasil, o Náutico volta o foco única e exclusivamente para a Série C do Brasileiro. No próximo sábado (24), o Timbu recebe a líder Ponte Preta, às 17h, nos Aflitos, pela 7ª rodada. Os pernambucanos ocupam o 10º lugar, com oito pontos.

