Futebol Náutico se aproxima de acerto com goleiro Gabriel Leite Atleta de 35 anos vem para ser opção na posição que conta com Vagner como titular

Após oficializar a contratação dos atacantes Yago Ferreira e Ribamar, além dos zagueiros Richardson e Joecio, o Náutico está próximo de fechar com o goleiro Gabriel Leite. O atleta de 35 anos estava no São Joseense-PR, e chega para disputar posição com Vagner. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pela reportagem.

Além do clube paranaense, Gabriel tem passagens por equipes como Paysandu, Paraná, Ferroviária, Luverdense, Oeste. O jogador deve fechar o pactão de reforços do clube para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro.

