Náutico se posiciona sobre caso Paulo Miranda e diz que definirá destino do atleta na segunda (24)

Por meio de um pronunciamento do vice-presidente jurídico do clube, Luiz Gayão, o Náutico comentou oficialmente pela primeira vez sobre o caso envolvendo o zagueiro Paulo Miranda, investigado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por envolvimento em manipulação de resultados de jogos da Série A de 2022, na época em que atuava pelo Juventude. O Timbu apontou que liberou o atleta dos trabalhos até a próxima segunda (24), quando definirá o destino do defensor, que prestará depoimento à polícia goiana.



“Fomos surpreendidos com a informação de uma possível operação policial que envolvia nosso atleta Paulo Miranda. Tive o cuidado de convidá-lo para conversar. Ele se mostrou solicito, tranquilo. Conversamos, perguntei a ele se houve essa operação na residência dele. Ele confirmou e ficou acertado que, na segunda, por videoconferência, ele conversaria com alguns integrantes da polícia de Goiás”, afirmou Gayão.



“Não adentramos, nem questionei algo do fato (denúncia). Em decorrência desta conversa, achei por bem e, em comum acordo, ele se dedicar junto ao advogado para essa questão. Ele foi liberado do treino e, na segunda, vamos sentar aqui no clube para entender tudo que está acontecendo, dando os encaminhamentos. Esse fato não diz respeito ao Náutico. Não somos parte disso. É uma investigação que corre em segredo de Justiça. A prudência deve ser usada”, completou. A tendência é que o jogador tenha o contrato rescindido na próxima semana.

Mais cedo, o goleiro Vagner também se pronunciou sobre o caso. “Ficamos surpresos quando saiu a notícia (sobre Paulo Miranda). Não sabemos o que aconteceu. É algo suposto. Também teve a lesão de Nathan, então foi um dia bastante complicado", iniciou, indicando que as denúncias envolvendo diversos atletas de futebol em caso de manipulação de resultados não vão tirar o foco do trabalho.



“Quem tem a consciência limpa, trabalhando, fazendo o melhor, não tem que se preocupar com isso. Posso falar por mim: trabalho para fazer o meu melhor, pelo meu salário quando assinei com o Náutico. Eu me dedico ao que coloca meu pão na mesa. Não estou preocupado com o que torcedor vá pensar em caso de falha ou cartão. Quando coloco a cabeça no travesseiro, durmo tranquilo porque sei que não estou me envolvendo com isso e nunca vou me envolver”, sentenciou.





Segundo a investigação, Paulo Miranda teria sido procurado por apostadores para forçar um cartão amarelo no jogo contra o Goiás, no dia 5 de novembro do ano passado, pela Série A, em troca de uma compensação financeira. O jogador foi advertido ainda no primeiro tempo, por reclamação.

