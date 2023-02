Náutico se prepara para sequência de quatro jogos como visitante

A- A+

Nos próximos 15 dias, o Náutico terá uma sequência de quatro jogos como visitante. A começar pelo duelo do sábado (18), diante do Sampaio Corrêa, no Castelão, pela Copa do Nordeste. Depois, ainda pelo Regional, a equipe pega o Vitória, no Barradão, na próxima quinta (23). No dia 26 de fevereiro, o Timbu enfrenta o Íbis, no Gileno de Carli, fechando a série diante do São Bernardo/SP, no dia 1º de março, em São Paulo, pela Copa do Brasil.



“Não coloco os quatro jogos no pacote. Vamos nos reapresentar e ver quem estará apto para fazer a partida de sábado. Vamos nos reunir com o departamento médico, avaliando o elenco. Espero mudar o mínimo possível, como temos feito até aqui, mas estou ciente de que precisamos manter um nível de intensidade alto para conseguir alguma coisa no jogo”, afirmou o técnico Dado Cavalcanti, elogiando o primeiro dos quatro adversários que o Náutico terá pela frente.





“O Sampaio tem, historicamente, muita força em casa. Foram os melhores mandantes da Série B do ano passado. Mesmo com várias mudanças técnicas e de comando, sabemos que será uma pedreira. Assisti ao jogo do Sampaio contra o Bahia e deu para visualizar algumas dificuldades que vamos enfrentar. Estou pensando exclusivamente nesta partida”, apontou.



Na visão do treinador, embora o Náutico atravessa uma sequência de 10 jogos sem perder na temporada, a equipe ainda tem muito a crescer. “Temos muita margem para evolução. Podemos evoluir individualmente, com os atletas que temos à disposição. Ganharemos em repertório com (os retornos de) Matheus Carvalho e Denilson, que ainda não estão aptos a jogo, assim como Jael, que me trará opção por ser um atacante diferente de Júlio”, declarou.



“Nossa equipe demonstra equilíbrio, é valente, organizada, aguerrida e algumas qualidades importantes que decidem os jogos. Mas entendo que isso não basta. Precisamos melhorar. Espero que a evolução aconteça gradualmente para chegarmos mais fortes nas fases finais dos campeonatos”, concluiu.

Veja também

Santa Cruz Lateral Marcus Vinicius comenta sobre torcida do Santa Cruz: "Todo mundo já ouviu falar"