Náutico se reapresenta nesta segunda (15) para início da temporada 2026

No ano que vem, os alvirrubros terão as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro

Comissão técnica do Náutico, no CT Wilson CamposComissão técnica do Náutico, no CT Wilson Campos - Foto: Gabriel França/CNC

Pouco mais de dois meses depois de assegurar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, o Náutico volta aos trabalhos. A representação da equipe está marcada para esta segunda-feira (15), no Centro de Treinamento Wilson Campos. 

Antes de estrear pela Série B, o Náutico jogará o Campeonato Pernambucano. O Timbu estreia dia 9 de janeiro, contra o Maguary, às 20h30, nos Aflitos. Os alvirrubros não disputarão em 2026 a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.  

Elenco

O Náutico terá uma série de remanescentes da temporada 2025. São eles o goleiro Muriel, os laterais Luiz Paulo, Arnaldo e Igor Fernandes, os zagueiros Fagner Alemão, Mateus Silva e Índio, os volantes Auremir, Samuel e Wenderson, além dos atacantes Paulo Sérgio, Vinícius, Kayon e Samuel Otusanya. 

O clube também acertou diversas contratações para 2026. Integrarão o elenco alvirrubro no ano que vem o goleiro Gaston Guruceaga, os laterais Reginaldo e Yuri, o zagueiro Wanderson, os meias Ramon Carvalho e Dodô e os atacantes Felipe Saraiva e Junior Todinho. Alguns deles, porém, só devem iniciar os trabalhos na próxima semana. 

Preparação 

Até a estreia oficial, a tendência é que o Náutico realize alguns jogos-treino. Para 2026, o clube terá uma mudança no departamento de futebol, com Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos dividindo o posto de treinador da equipe, no modelo de gestão técnica integrada. 

Luciano Leonidio será o diretor-geral do Náutico. O gestor ficará responsável por articular diversos setores do clube. No organograma do Timbu, ele fica abaixo apenas do presidente Bruno Becker e do vice-presidente Ricardo Malta.

"Se fosse para comparar com uma função no campo, eu seria aquele meia ou segundo volante que pega a bola e conduz o jogo. Não faço necessariamente o gol, mas, por outro lado, preciso entender a dinâmica da partida e construir todo o processo”, citou.

Reebok

O Náutico deve oficializar nos próximos dias o acerto com a Reebok como nova fornecedora de material esportivo do clube para 2026. A empresa também fechou parceria com o Santa Cruz.

Antes da Reebok, os uniformes do Náutico estavam sendo produzidos pela Diadora. A empresa italiana chegou para substituir a N6, marca própria que produziu os uniformes do Timbu de 2019 a 2023.

A Reebok, por outro lado, patrocina Unión Española, do Chile, e o Botafogo, além de já ter fornecido material esportivo para clubes como Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Vasco e Seleção Argentina.

