Náutico Náutico se reapresenta no CT Wilson Campos para a temporada 2024; Souza está fora Ao todo, 16 jogadores participaram do início das atividades desta manhã, sem a presença do meia, que rescindiu contrato

O Náutico iniciou na manhã desta segunda (11) a reapresentação do grupo para o início da pré-temporada de 2024. Ao todo, 16 jogadores participaram do encontro com o técnico Allan Aal e com o presidente do Timbu, Bruno Becker. As avaliações físicas e médicas continuarão pela tarde. Mas foi uma ausência, contudo, que teve a maior atenção do dia. O meia Souza entrou em acordo com a diretoria e não continuará no clube para o próximo ano. As tratativas estão em fase final e em breve o Alvirrubro oficializará a saída.

Mesmo com contrato até o final de 2024, já havia indícios de que Souza não continuaria no Náutico. O executivo de futebol do clube, Léo Franco, comentou há poucos dias de que a permanência do meia estava dependendo de questões financeiras e jurídicas. O alto salário do jogador foi um entrave para a continuidade nos Aflitos.

O ano de Souza no Náutico

Com sete gols, sendo cinco no Campeonato Pernambucano e dois da Copa do Nordeste, Souza começou a temporada sendo o principal articulador do Náutico. Principalmente na bola parada. Ainda assim, em ambas as competições, o time não avançou além das quartas. Foi eliminado nos pênaltis para o Salgueiro no Estadual e perdeu por 3x1 para o ABC, no Nordestão.

Na Série C, o atleta também começou sendo protagonista do Náutico, mas foi caindo de rendimento junto com o time. Para piorar, em uma reunião marcada para conter os ânimos entre o técnico Fernando Marchiori e elenco, após o meia Matheus Carvalho curtir uma postagem nas redes sociais que criticava o comandante, Souza bateu boca com Marchiori, chegando a dizer que não trabalharia mais com o profissional.

No fim, Souza permaneceu no Náutico, enquanto Marchiori foi demitido no jogo seguinte, após perder por 4x2 para o Paysandu, na Curuzu. Com falhas de marcação e sem ajudar ofensivamente o Timbu, o meia viu o clube não avançar ao quadrangular da Série C.

No ano, Souza disputou 41 partidas, com 11 gols e quatro assistências. Ainda assim, o meia de 35 anos, que tem contrato até o final de 2024, deixa temporariamente o clube sem o mesmo brilho do primeiro semestre.

Quem se reapresentou

Os jogadores que estiveram na reapresentação foram os goleiros Vagner, Bruno Lopes e Jeferson Romário; o lateral Danilo Belão; os zagueiros Matheus Santos, Rafael Vaz, Joécio e Odivan; os volantes Marco Antônio, Lorran, Igor Pereira e Jean Mangabeira; além dos atacanets Kayon, Kauan, Kauan Maranhão e Evandro.

Os laterais Diego Matos e Arnaldo, o zagueiro Guilherme Matos e o atacante Danrlei não se reapresentaram por questões pessoais. O primeiro regressa na quarta (13), os dois seguintes na sexta (15) e o último apenas na próxima segunda (18).

Ao longo dos dias, mais nomes devem ser oficializados, se juntando aos treinamentos. Caso do meia Wendel Lessa e dos atacantes Paulo Sérgio e Leandro Barcia.

