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futebol Náutico segura empate com o Fortaleza no Castelão Resultado deixou o Timbu na 13ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos

Com ajuda do travessão, o Náutico segurou o empate em 1x1 com o Fortaleza, nesta sexta-feira (2), no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu subiu para a 13ª posição, com 42 pontos. O Leão é o quinto, com 53.

Logo aos três minutos, o Fortaleza já perdeu a primeira grande chance do jogo. Após cruzamento mal cortado pela defesa do Náutico, a bola sobrou limpa para Pedro Henrique. Com o gol aberto, o camisa 16 mandou por cima.

Se o torcedor tricolor já tinha ficado irritado com o gol perdido, a frustração só aumentou no lance seguinte. No contra-ataque do Náutico, Arnaldo tocou para Vinícius, que bateu colocado para fazer 1x0.

A missão do Náutico no jogo passou a ser suportar a pressão do Fortaleza. A cada subida do Leão, um perigo. Um deles foi a cabeçada de Maílton que raspou o travessão. Antes do intervalo, os mandantes chegaram ao empate. A marcação alvirrubra vacilou e deixou Luiz Fernando com espaço para soltar uma bomba de fora da área e marcar um golaço.

A segunda etapa foi de um Fortaleza todo ao ataque e um Náutico tentando explorar os contragolpes. Para aumentar a velocidade pelos lados, o técnico Bruno Pivetti acionou Borasí na vaga de Derek.

Aos 35, mais uma vez o travessão salvou o Náutico. Agora em cabeçada de Wellington. Depois, Léo Índio errou na cobertura e Betão salvou o que seria o gol da virada do Fortaleza. No fim, os alvirrubros seguraram o empate, se aproximando da meta para garantir a permanência na Série B em 2027.

Arena

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgará, na terça-feira, o caso envolvendo a rescisão de contrato entre Náutico e Arena de Pernambuco, em 2016. O Timbu pode receber em torno de R$ 35 milhões. Do montante, os pernambucanos pretendem usar R$ 22 milhões para o plano de pagamento dos acordos feitos na Recuperação Judicial do clube.

Ficha técnica

Fortaleza 1

João Ricardo; Mailton, T. Cardona, Lucas Gazal e Kaio Henrique; Pierre, Lucas Sasha (Rodrigo Santos) e Nathan Fogaça (Cantillo); Pedro Henrique (Rodriguinho), Luiz Fernando (Paulo Baya) e Vitinho (Welliton). Técnico: Paulo Autuori

Náutico 1

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Léo Índio (Wanderson), Betão e Ryan; Samuel (Luiz Felipe), Wenderson e Jean Carlos; Derek (Borasi), Vinícius e Júnior Todinho (Paulo Sérgio). Técnico: Bruno Pivetti

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR). Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gols: Vinícius (aos 4 do 1ºT); Luiz Fernando (aos 42 do 1ºT)

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