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futebol Náutico segura empate diante do líder da Série B Timbu foi pressionado no Heriberto Hulse, mas com boas defesas de Muriel e "sorte" com bolas no travessão, a equipe ficou no 0x0 com o Criciúma, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Diante do líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico não fez feio e, mesmo não conseguindo a vitória, ao menos deixou o estádio Heriberto Hulse com um ponto na bagagem após o empate em 0x0. Com boas defesas, o goleiro Muriel foi o destaque no lado alvirrubro. Na próxima rodada, o Timbu encara o Atlético-GO, no Esportes da Sorte Aflitos.

Antes de comentar sobre o jogo, é preciso dizer que as escolhas táticas e técnicas de Hélio dos Anjos não duraram sequer um tempo inteiro. As lesões de Luiz Felipe e Matheus Ribeiro obrigaram o treinador a alterar o modelo de jogo antes do intervalo, acionando o atacante Borasi (deixando a equipe mais defensiva) e o zagueiro Betão (que obrigou Gustavo a ser deslocado para a lateral), respectivamente.

Chances

Jean Carlos, em chute de fora da área, obrigou Pedro a fazer grande defesa. Kauã, no rebote, também parou no camisa 70. A resposta do Criciúma veio minutos depois, com Otero, de falta. Muriel toca na bola e ela ainda carimba o travessão.

No final da primeira etapa, Náutico e Criciúma tiveram novamente uma chance cada para abrir o placar. No lado alvirrubro, faltou capricho na pontaria de Derek, que não aproveitou rebote na grande área e isolou. Já o Tigre até acertou o alvo, mas viu Muriel operar dois milagres seguidos em finalizações de Lepo e Otero.

Praticamente toda jogada ofensiva do Náutico passava pelos pés de Jean. No começo do segundo tempo, o meia teve outra boa chance de marcar, mas Pedro espalmou a bola. O Criciúma era mais perigoso pelo alto. Aos 11, Waguininho cabeceou e acertou o travessão.

O Criciúma foi ficando mais perigoso, principalmente pelo lado direito de ataque. Foi por lá que o Tigre armou um contra-ataque que terminou em ótimo cruzamento para Nicolas. A cabeçada passando raspando a trave esquerda de Muriel.

A entrada de Reginaldo na reta final aumentou a força ofensiva do Náutico pela direita, mas foi o Criciúma quem seguiu mais próximo de marcar. A pressão do Tigre, porém, não surtiu efeito e o Timbu deixou Santa Catarina com um ponto na bagagem.

Ficha técnica

Criciúma 0

Pedro Santos; Rodrigo, César Martins, Luciano Castán (Hiago) e Marcelo Hermes; Willean Lepo, Gui Lobo (Ronald), Eduardo (Nicolas); Otero (Diego Gonçalves), Fellipe Mateus e Waguininho (Jhonata Robert). Técnico: Eduardo Baptista

Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique (Wanderson) e Matheus Ribeiro (Betão); Samuel (Auremir), Luiz Felipe (Borasi), Wenderson e Jean Carlos; Derek (Reginaldo) e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Heriberto Hulse (Criciúma/SC)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ). Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Betão, Matheus Ribeiro, Wenderson (N)

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