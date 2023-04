A- A+

Futebol Náutico segura pressão e, com gol no fim, vence o Cruzeiro Gabriel Santiago marcou para os alvirrubros no triunfo por 1x0, nos Aflitos, pela Copa do Brasil

O Náutico passou 75 minutos apático, sofrendo, vendo o Cruzeiro mandar no jogo. Até que os alvirrubros decidiram se impor. Com as entradas de Gabriel Santiago e Júlio, o Timbu fez a disparidade “time de Série C x time de Série A” ficar no papel ao menos por um breve momento. O suficiente para arrancar uma vitória suada por 1x0, nos Aflitos, nesta quarta (12), pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto da volta será dia 25, no Independência. Os pernambucanos jogam por empate para avançar para as oitavas de final.

Com três chances claras em menos de 15 minutos, sendo uma delas de Gilberto, driblando o goleiro e chutando para fora, o Cruzeiro fez o papel de visitante “folgado”, sem se intimidar na casa do adversário. A irritação do técnico Dado Cavalcanti logo no começo da partida mostrou que o Náutico estava longe de fazer em campo o que se esperava.

Até os 15, estava difícil. Dos 15 até o fim do primeiro tempo, idem. O Cruzeiro seguiu travando o Náutico no meio e armando ataques. Em três deles, Vagner salvou os alvirrubros.

Muito tempo correndo atrás da bola, tentando consertar os buracos na marcação. Muito tempo com respiração presa em cada ataque mineiro. Muito tempo assistindo ao adversário. Pouco tempo jogando, de fato. Esse foi o Náutico nos 45 minutos iniciais.

Apagados, Jael e Matheus Carvalho foram substituídos por Júlio e Gabriel Santiago. Com a nova dupla, o Náutico criou ótima chance. O centroavante serviu ao meia, que bateu rasteiro e só não marcou por conta da ótima defesa de Rafael Cabral. No lance seguinte, outro goleiro brilhou. William apareceu na frente de Vagner e obrigou o camisa 1 a espalmar bonito.

Júlio e Gabriel, novamente, quase fizeram uma dobradinha para balançar as redes. O primeiro chutou para boa defesa de Rafael. No rebote, o meia, de bicicleta, mandou por cima.

A torcida sentiu o bom momento do Náutico. A pulsação da arquibancada chegou até os jogadores. Aos 43, Gabriel apareceu entre os zagueiros e cabeceou para enlouquecer os alvirrubros nos Aflitos. Vitória suada para dar esperança ao Timbu em avançar na Copa do Brasil.

Ficha técnica

Náutico 1

Vágner; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira (Juan Gauto), Souza e Matheus Carvalho (Gabriel Santiago); Paul Villero, Jael (Julio) e Kayon. Técnico: Dado Cavalcanti

Cruzeiro 0

Rafael Cabral; William (Igor Formiga), Luciano Castán, Lucas Oliveira e Marlon; Richard (Felipe Machado), Ramiro (Wallisson), Mateus Vital e Wesley (Rafael Bilu); B. Rodrigues (Stênio) e Gilberto. Técnico: Pepa

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE). Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Gols: Gabriel (aos 42 do 2ºT)

Cartões amarelos: Jean Mangabeira, Denilson, Paulo Miranda, Souza (N); Bruno Rodrigues, Mateus Vital, Gilberto, Luciano Castan (C)

Público Total: 6.435 torcedores

Renda: R$ 132.246,50

