Náutico será julgado no STJD por objetos atirados no gramado em jogo contra o Sport

A- A+

Leia também

• Náutico leva vantagem em confrontos de mata-mata contra o Salgueiro

• Há uma década, Douglas Santos quebrou jejum de quase 50 anos sem Náutico ter convocados pelo Brasil

O Náutico será julgado no dia 11 de abril, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelo arremesso de objetos no gramado dos Aflitos, na partida do clube contra o Sport, pela Copa do Nordeste. O Timbu perdeu por 2x0.



Denunciado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, inciso três, que cita “lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”, o Náutico pode receber multa que varia entre R$ 100 e R$ 100 mil, além de perder de um a dez mandos de campo, pagos na Copa do Nordeste de 2024.



Na súmula do jogo, o árbitro Caio Max Augusto Vieira detalhou o momento dos arremessos. Confira abaixo.



Aos 41' (quarenta e um) minutos do primeiro tempo, o preparador físico da equipe do sport, o senhor: gerson oliveira rocha, entregou ao 4º árbitro um copo de acrílico, que segundo o mesmo, havia sido atirado pela torcida mandante.aos 28' (vinte e oito) minutos dos segundo tempo paralisei a partida em um tiro de canto a favor da equipe visitante, na meta do lado direito das cabines de rádio do estádio, pelo motivo da torcida mandante atirar objetos dentro do campo de jogo, tais como, sandálias e copos com líquidos em direção aos atletas do sport. informo ainda que ao me dirigir ao policiamento para pedir segurança, mais objetos, tais como sandálias e copos com líquidos, foram arremessados dentro do campo de jogo em minha direção, passando por centímetros por mim, não me atingindo. enquanto chegava o policiamento para proteção da segurança naquele local, os objetos supracitados continuaram sendo arremessados dentro do campo de jogo, na direção dos jogadores do sport, passando por centímetros dos mesmos, não os atingindo. neste momento a partida ficou paralisada por 3' (três) minutos. aos 52' (cinquenta e dois) minutos do segundo tempo, após o segundo gol da equipe do sport, durante a comemoração dos atletas, foram arremessados pela torcida mandante sandálias e copos com líquidos dentro do campo de jogo em direção aos atletas do sport. tais objetos não atingiram os atletas.

Veja também

Futebol Petrolina x Santa Cruz: saiba onde assistir e escalações