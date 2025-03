Vitorioso contra times de Série A, Náutico quer repetir postura diante de adversários de menor força

A- A+

Não é lógico, mas se há uma coisa que desafia a racionalidade é o futebol. Nos três desafios que teve diante de adversários que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, o Náutico, que está na Série C, venceu. Foi assim contra o Ceará, na Copa do Nordeste. Feito que se repetiu diante do Sport, no Campeonato Pernambucano e ratificado perante o Vitória, na Copa do Brasil. Em compensação, tropeçou perante clubes de divisão inferior ou igual, como na eliminação para o Retrô, no Estadual.





Em entrevistas passadas, o técnico Marquinhos Santos chegou a dizer que o Náutico estava com uma “postura de Robin Hood” (personagem fictício que roubava da nobreza para dar aos pobres) por conta justamente de conseguir vencer equipes em situação superior e se complicar com quem tem menos tradição. Após ganhar do Vitória, o comandante voltou a analisar o cenário.

“Sou um treinador que estou há 12 anos no futebol profissional e, desses, sete ou oito foram na Série A. Então acabo entendendo e vivenciando o ‘xadrez’ que a gente chama. A gente fala do tabuleiro, do jogo tático e entendo também que nós temos que evoluir mentalmente quando se enfrenta adversários mais frágeis ou de menor poder econômico e camisa menor”, observou. “Temos que amadurecer esse jogo e executar o mesmo modelo, o mesmo tipo de jogo contra times com peso menor para colocar o Náutico novamente entre os 40 clubes do futebol brasileiro”, completou.

O próximo compromisso do Náutico na temporada é perante o América-RN, dia 18 de março, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. Os potiguares estão na Série D. No Grupo B do Nordestão, contudo, estão acima dos pernambucanos, em quarto, com sete pontos. O Timbu é o sexto, com cinco.

Veja também