A- A+

Futebol Veja como foram os últimos dois anos em que o Náutico teve apenas disputas da Série B e Estadual Timbu ainda tenta conseguir vaga na Copa do Brasil do ano que vem, mas, por enquanto, segue apenas com Pernambucano e Segundona

O Náutico acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar conseguir uma vaga na Copa do Brasil de 2026, após mudança no formato de disputa do torneio. Por enquanto, porém, o lugar está reservado ao Maguary - levando em consideração o critério de classificação via Estadual e não o do ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como desejam os alvirrubros. Uma coisa é certa: se nada mudar, o Timbu terá apenas o Pernambucano e a Série B no ano que vem. Cenário que, neste século, já se repetiu outras duas vezes.



2004



Há 21 anos, o Náutico também jogou apenas o Campeonato Pernambucano e a Série B. O clube não obteve vaga na Copa do Brasil e, no ano em questão, não foi realizada a Copa do Nordeste.



Ao menos no primeiro semestre, as recordações são positivas. O Náutico foi campeão pernambucano, derrotando o Santa Cruz na decisão. O terceiro título em quatro anos diante do rival no Estadual, somando as conquistas de 2001 e 2002.



Na Série B, o Náutico iniciou bem a primeira fase, terminando na vice-liderança. Classificado ao quadrangular, o Timbu não conseguiu avançar até a etapa decisiva valendo o acesso. Na chave que tinha Bahia, Avaí e Marília, os pernambucanos ficaram apenas em terceiro, dando adeus ao sonho do acesso.





2021



Um cenário parcialmente idêntico ocorreu em 2021. O Náutico também começou o ano celebrando um título estadual, desta vez contra o Sport. O técnico, inclusive, era o mesmo de agora, Hélio dos Anjos. Os alvirrubros quebraram um tabu de 53 anos sem derrotar o rival em uma decisão.



Na Série B, o Náutico teve um início arrasador, ficando invicto nas primeiras 14 rodadas. Na reta final do primeiro turno, após cinco derrotas seguidas, Hélio dos Anjos foi demitido. No returno, o Timbu não teve forças para reagir.



Com a perda de peças importantes como o zagueiro Wagner Leonardo e o atacante Erick, além da lesão do centroavante Kieza, restou ao Náutico a manutenção na segunda divisão - no ano seguinte, veio o rebaixamento à Série C.



Em 2026, o Náutico almeja repetir metade do caminho, voltando a vencer o Estadual após quatro anos. A conquista mais recente foi em 2022, diante do Retrô. Na Série B, a meta é mudar o histórico de tropeços e subir de divisão. O último acesso à elite nacional do Timbu foi em 2011.

O clube, vale salientar, passará no dia 30 de novembro por uma eleição presidencial para definir o mandatário do biênio 2026-2027. Candidato único, Bruno Becker, atual presidente, será aclamado.

Veja também