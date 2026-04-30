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Futebol Equilíbrio na Série B: Náutico está distante dois pontos da vice-liderança e da zona de rebaixamento Na oitava posição, com nove pontos, Timbu ocupa o meio da tabela, com distâncias parecidas entre o céu e o inferno na competição

Com seis rodadas disputadas na Série B do Campeonato Brasileiro 2026, o Náutico está situado entre a zona de rebaixamento, bloco de temor para a queda à Série C, e o G2, que garante acesso direto à Série A. Para fazer a balança desequilibrar de forma positiva, rumo às posições superiores na tabela, o Timbu busca uma arrancada na competição.





Diferenças

O Náutico é o oitavo colocado, com nove pontos. Dois abaixo do Fortaleza, vice-líder, com 11. Entre o Timbu e o Leão do Pici estão cinco equipes com 10 pontos cada, do terceiro ao sétimo: São Bernardo, Criciúma, Juventude, Ceará e Sport, respectivamente.

Para o Náutico chegar ao G2 na próxima rodada, por exemplo, a equipe teria de secar pelo menos seis das sete equipes que estão acima, incluindo o líder Vila Nova, com 12 pontos. Tarefa árdua.

O Vila Nova recebe o Athletic, no estádio OBA. O ideal seria uma derrota dos goianos. O Fortaleza pega o Goiás, no Castelão, e poderia no máximo empatar. Assim como o São Bernardo, adversário da Ponte Preta, no Primeiro de Maio. O Náutico ainda teria de torcer por tropeços do Criciúma e do Juventude contra Cuiabá (Arena Pantanal) e Atlético-GO (Antônio Accioly), respectivamente.

No clássico nordestino entre Sport e Ceará, na Ilha do Retiro, a torcida seria por um empate para que ambos não tivessem a chance de chegar aos 13 pontos ao término da rodada.

Pensando na parte inferior da tabela, não há chance de o Náutico terminar na zona de rebaixamento na rodada, mas um tropeço diante do Botafogo-SP, adversário do próximo sábado (2), em Ribeirão Preto, somado a outros resultados adversos, poderia complicar a vida dos pernambucanos.

A depender dos outros jogos, o Náutico poderia terminar na 16ª posição. Isso aconteceria em caso de triunfos de clubes com Operário-PR (nono, com nove), Novorizontino (11º, com oito), Athletic (13º, com oito), Atlético-GO (14º, com sete), Ponte Preta (15º, com sete), Goiás (16º, com sete) e Cuiabá (17º, com sete).

“O torcedor do Náutico precisa entender que não vamos sobrar na competição, nem dentro nem fora de casa, e assim são com todas as equipes. São 18 pontos disputados, o líder tem 12. O campeonato vai ser de muita regularidade e equilíbrio. Tomara que tenhamos a capacidade de superar as adversidades”, afirmou o técnico Hélio dos Anjos.

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