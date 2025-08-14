Consistência na defesa, arrancada no final: compare Náutico de 2025 com os de 2023 e 2024 na Série C
Timbu está na vice-liderança da competição na atual versão, com 29 pontos, e pode alcançar de forma antecipada a classificação ao quadrangular que vale o acesso
Chegar na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro 2025 na vice-liderança, com 29 pontos, tendo oito a mais que o nono colocado, o CSA, e ainda faltando três rodadas a serem disputadas para, no mínimo, ficar entre os oito é um luxo que o Náutico não teve nas edições de 2023 e 2024. No passado, o Timbu sofreu para se encaixar no G8 e, na conclusão da fase, ficou fora do quadrangular. Bem diferente do cenário atual.
2023
Após a 16ª rodada da Série C de 2023, o Náutico ocupava o sexto lugar, com 25 pontos. Três a mais do que o nono colocado, que era o Ypiranga. O time tinha seis vitórias, sete empates e três derrotas. Mesmo no G8, o Timbu vinha de três empates consecutivos, sendo dois por 0x0 em casa (Remo e CSA).
Nas três rodadas finais, o desempenho despencou. Primeiro, uma derrota por 4x2 para o Paysandu, na Curuzu. Curiosamente, o técnico do Papão era o atual comandante do Náutico, Hélio dos Anjos. Em seguida, dois empates por 2x2 perante Brusque e São Bernardo. A equipe terminou em 10º, com 27.
2024
No ano passado, o Náutico não estava no G8 da Série C na 16ª rodada. Ocupando o 11º lugar, com 19 pontos, o clube estava três abaixo do oitavo colocado, o Remo. A equipe já não dependia apenas de si para avançar ao quadrangular.
Na sequência final, o Náutico venceu o Botafogo-PB por 2x0 e o Ferroviário por 4x1, mas, na rodada final, perdeu por 3x2 para o Londrina. O Timbu terminou em nono, com 25 pontos.
Mudanças
Em comparação com anos anteriores, um ponto chama atenção: a melhora defensiva. Em 2024, o Náutico tinha sofrido 21 gols em 16 jogos. Em 2023, foram 16 bolas na rede no mesmo recorte. Neste ano, a equipe foi vazada apenas seis vezes.
O Náutico também cresceu na metade final da primeira fase da Série C. São nove jogos de invencibilidade, com seis vitórias e três empates. Quatro triunfos consecutivos, diga-se, que fizeram os pernambucanos chegarem com 99,9% de probabilidades de terminar a etapa no G8.