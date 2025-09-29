O que o Náutico precisa para subir de divisão? Entenda cenários das rodadas finais da Série C
Timbu tem dois jogos decisivos contra Guarani e Brusque para buscar a vaga na segunda divisão do próximo ano
Os gols nos acréscimos da 4ª rodada do quadrangular do acesso tiveram efeitos diferentes na torcida do Náutico. Se por um lado o gol de empate da Ponte Preta foi um banho de água fria para os alvirrubros, o gol da vitória do Brusque, por 3 a 2, diante do Guarani devolveu as esperanças.
Restando duas rodadas para a definição de quem vai subir para a Série B, o grupo C já teve uma vaga definida. A Ponte Preta, com 10 pontos, garantiu o acesso de forma antecipada.
Agora, Guarani (6 pontos), Náutico (4) e Brusque (3) disputam a segunda posição.
O que o Náutico precisa para subir?
O Náutico tem um confronto decisivo na próxima rodada. O Timbu retorna à Campinas para enfrentar o Guarani, no dia 4 de outubro. O confronto tem um cenário positivo e negativo.
Em caso de triunfo fora de casa, o Náutico dependeria apenas de si na última rodada contra o Brusque, nos Aflitos, para confirmar a vaga à Série B.
Porém, se a equipe pernambucana for derrotada pelo Guarani, o Bugre chegaria aos nove pontos e acabaria com as chances do Náutico subir de divisão.
E se for empate?
A outra partida da rodada, entre Ponte Preta e Brusque, passa a interessar ao Náutico caso o duelo contra o Guarani termine empatado.
Nesse cenário, o Bugre chegaria a 7 pontos e o Náutico a 5. Se o Brusque vencer a Ponte Preta, a equipe catarinense pode passar o Timbu e chegar com vantagem na última rodada.
Confira os jogos até o fim da Série C:
5ª rodada:
Guarani x Náutico (04/10), 17h
Brusque x Ponte Preta (04/10), 19h30
6ª rodada:
Ponte Preta x Guarani (11/10), 17h
Náutico x Brusque (11/10), 17h