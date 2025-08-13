A- A+

Futebol Náutico aposta na força como mandante para conseguir vaga antecipada no quadrangular da Série C Em casa, na competição, Timbu tem quatro vitórias, três empates e uma derrota, com aproveitamento de 61%

O fator casa pode ser decisivo para o Náutico conquistar de forma antecipada uma das oito vagas para o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (17), o Timbu recebe o Anápolis, nos Aflitos, tendo como trunfo o fato de ser, ao lado de CSA e São Bernardo, o terceiro melhor mandante da competição.









Números

Em oito jogos disputados em casa, o Náutico somou 15 dos 24 pontos em disputa. Venceu quatro vezes, empatou três e perdeu uma. O único tropeço foi para a Ponte Preta, por 1x0. Os resultados de igualdade foram todos 0x0, perante Botafogo-PB, Brusque e Floresta. Os triunfos aconteceram diante de Confiança (2x0), Maringá (2x1), Caxias (2x0) e Retrô (3x0). O aproveitamento como mandante é de 61%.

Os mesmos números do Náutico como mandante foram alcançados por CSA e São Bernardo. Os alagoanos estão na nona posição, com 21 pontos. Os paulistas aparecem logo atrás do Timbu, em terceiro, com 29 - mesma pontuação dos pernambucanos, mas levando desvantagem no critério de saldo de gols (14x9).

Acima do Náutico no aproveitamento como mandante estão Floresta e Caxias. Os cearenses somaram 17 dos 24 pontos possíveis em casa (70,8%), com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No topo, o Caxias segue impecável em seu reduto, com 100% de aproveitamento ao ganhar todas as oito partidas que fez no Rio Grande do Sul.

Na Série C, o Náutico tem o segundo maior público, com 13.914 pessoas no duelo perante o Retrô, nos Aflitos. Perante o Anápolis já foram vendidos mais de sete mil bilhetes e a expectativa é de um novo recorde do clube na competição.

O que fazer?

Para se classificar antecipadamente ao quadrangular, basta ao Náutico vencer ou empatar diante do Londrina. Isso porque, em ambos os casos, o Timbu não poderá mais ser ultrapassado por mais de oito equipes na Série C.

Se o Náutico perder, a classificação só não acontecerá nesta rodada se pelo menos três de seis clubes vencerem - os que ainda podem alcançar 29 pontos, mesmo precisando tirar uma larga diferença em saldo de gols. São eles Brusque (em sétimo, com 22 pontos), Ypiranga (oitavo, com 21), CSA (nono, com 21), Confiança (10º, com 20), Guarani (11º, com 20) e Ituano (12º, com 20).

Veja também