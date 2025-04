A- A+

Náutico Técnico do Náutico vê jogo-treino "proveitoso" e projeta semana de olho no Itabaiana Marquinhos Santos acredita que a semana será decisiva para fazer ajustes para estreia na Série C

No último sábado (5), após o empate sem gols entre Náutico e Central, em jogo-treino realizado na Arena de Pernambuco, o técnico alvirrubro Marquinhos Santos minimizou o placar do encontro a uma semana do Timbu estrear na Série C. Para o treinador, o amistosos foi "proveitoso" para a comissão técnica avaliar uma série de questões que serão importantes ao longo do Brasileiro.

"Um jogo-treino importante para observar, para analisar. O resultado era o que menos importava neste momento, até para que nós pudéssemos analisar também as quebras de sistema, as trocas de sistema tático, a situação de tirar a linha de cinco, jogar com três atacantes, com dois pontas abertos", salientou Marquinhos.

"Foi muito proveitoso. A gente aproveitou bem para analisar o fechamento, ainda com a perna pesada, da preparação da Série C. A gente sabia que jogaríamos com essa dificuldade não só dessa reta final de intertemporada, mas foi bom justamente para analisarmos taticamente. E individualmente também, ver como cada atleta se encontra nessa fase da temporada para a gente poder estrear forte na competição e buscar o principal objetivo do clube que é o acesso", seguiu.

Durante a movimentação na Arena de Pernambuco, 23 jogadores foram utilizados por Marquinhos Santos. Apenas o goleiro Muriel atuou por toda a partida. Na primeira parte, o clube foi escalado com Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Carlinhos e Luiz Paulo; Auremir, Wenderson e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga.

Na etapa complementar, além de Muriel, estiveram em campo Arnaldo, Rayan, Odivan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Renato Alves (Maranhão) e Marco Antônio; Caio Vitor (Kayon), Thalissinho e Sam.

Agora, com a semana inteira para encerrar a preparação de olho no Itabaiana, o técnico Marquinhos Santos espera conter a ansiedade do grupo para que o Náutico inicie a competição com um bom resultado. O compromisso está marcado para o próximo domingo (13), às 16h, no Etelvino Mendonça.

"Será uma semana decisiva para estrear na competição. Sabemos que toda estreia tem a sua dificuldade, particularidade, e estreamos fora de casa contra o vice-campeão (sergipano), o Itabaiana", falou Marquinhos.

"Temos uma semana importante para fazer os ajustes finais e estrear nessa primeira fase da competição. São 19 jogos em busca da classificação. Aí sim, a partir daí, vamos mirar e buscar forte o acesso, que é o principal objetivo", completou.

Veja também