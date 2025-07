A- A+

Futebol "É nosso melhor momento", diz auxiliar do Náutico sobre fase na Série C Há seis jogos sem perder na competição, Timbu ocupa o sexto lugar, com 20 pontos

Seis jogos consecutivos sem derrotas na Série C do Campeonato Brasileiro. Dono da melhor defesa, com apenas seis gols sofridos, e presente no G8 que garante vaga ao quadrangular do acesso, na sexta posição, com 20 pontos. O Náutico atravessa boa fase na competição. Aliás, para o auxiliar-técnico do clube, Guilherme dos Anjos, a situação vai além.





Melhor momento

“A gente não pode fugir da realidade: esse é o nosso melhor momento. Estamos conseguindo amadurecer muito bem em todas as situações. Estamos equilibrados defensivamente e ofensivamente e isso demonstra nosso amadurecimento. E, com os resultados, vêm a confiança”, explicou.

O auxiliar também apontou que, mais do que permanecer no G8 para avançar à próxima fase, o Náutico deseja ocupar posições mais acima na tabela.

“A gente sabe que não tem nada ganho, naturalmente, mas se a gente ganhar do Guarani, vamos conseguir disputar aquilo que pretendemos: as quatro primeiras colocações para ter uma vantagem maior na segunda etapa da competição. Classificar é fundamental. Hoje, a confiança nos trouxe o objetivo de talvez poder classificar entre os quatro”, apontou.

Para sair de Campinas, no sábado (26), diante do Bugre, com os três pontos, o Náutico não vai mudar o modelo de jogo, garante Guilherme.

“Quanto à proposta de jogo, a nossa não muda. O que pode mudar é o jogo. Aquilo que o adversário vai nos oferecer e o que a gente vai precisar adaptar. Talvez vamos perder um pouco a posse de bola, que é uma coisa que a gente gosta de ter, mas a proposta, a ideia, aquilo que a gente tem como pressionar a saída, estar sempre em bloco médio e alto, ficar o maior número de tempo possível dentro do campo do adversário, isso não muda independente do jogo ser dentro ou fora de casa”, ratificou.

