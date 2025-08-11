A- A+

Futebol Série C: veja o que o Náutico precisa fazer para garantir na próxima rodada a vaga no quadrangular Timbu é o atual segundo colocado da competição, com 29 pontos, vindo de quatro vitórias consecutivas

O Náutico pode garantir de forma antecipada um lugar no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, fase decisiva que definirá os quatro clubes que subirão de divisão e disputarão a Série B em 2026. Segundo colocado da Terceirona, com 29 pontos, o Timbu pode celebrar a presença na etapa seguinte já no próximo fim de semana, quando recebe o Anápolis, nos Aflitos. A Folha de Pernambuco explica como.









Só depende dele

O primeiro passo é o mais simples: vencer. Caso o Náutico derrote o Anápolis, chegará aos 32 pontos e não poderá ser ultrapassado por mais de oito clubes na competição. O atual nono colocado é o CSA, com 21 pontos.

Caso o Náutico empate, a classificação também estará assegurada. Isso porque acontecerão confrontos diretos entre clubes que estão na luta pelo G8, o que impossibilitaria todos de alcançarem o Timbu. Exemplo: o Brusque, em sétimo, com 22, ainda pega o CSA. Somente um poderia passar os 30 dos alvirrubros.

Se o Náutico perder, a classificação só não acontecerá nesta rodada se pelo menos três de seis clubes vencerem - os que ainda podem alcançar 29 pontos, mesmo precisando tirar uma larga diferença em saldo de gols. São eles Brusque (em sétimo, com 22 pontos), Ypiranga (oitavo, com 21), CSA (nono, com 21), Confiança (10º, com 20), Guarani (11º, com 20) e Ituano (12º, com 20).

Segundo o site “Chance de gol”, um clube que alcança os 29 pontos têm 99,9% de probabilidades de se garantir no quadrangular. Mas há casos em que a pontuação não foi suficiente.

Em 2022, o Botafogo-PB fez 29 pontos, mas ficou em nono lugar. O oitavo, a Aparecidense, tinha os mesmos 29, mas com uma vitória a mais, levando vantagem no critério de desempate. No ano passado, contudo, o Remo passou na oitava posição com 26 pontos.

Ingressos

A procura por ingressos para o jogo do Náutico contra o Anápolis, domingo, começou horas depois de o Timbu derrotar o Londrina por 2x0, no estádio do Café. Tanto é que os bilhetes promocionais dos setores Vermelho e Hexo se esgotaram. A expectativa do Timbu é de garantir um bom público para o duelo. Principalmente após o pedido do técnico Hélio dos Anjos.

“Quero chamar o torcedor para que ele nos ajude como sempre ajudou, sendo um grande parceiro em um momento bonito para o Náutico. Não é ajudar a direção ou o treinador, é ajudar o Náutico. Temos de ser mais fortes do que as outras equipes que por vezes têm uma estrutura melhor. Acima de tudo, confiamos que teremos, no mínimo, 14 mil pessoas no domingo. Não para programar festa, mas programando ver mais uma exibição boa da nossa equipe”, convidou.

Na parcial mais recente divulgada pelo Náutico, mais de sete mil bilhetes já foram comercializados.

