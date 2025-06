A- A+

Futebol Náutico tem segundo melhor aproveitamento nos últimos cinco jogos da Série C Timbu somou 10 de 15 pontos possíveis no recorte, tendo desempenho inferior apenas ao do CSA

O Náutico não está no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho da equipe nos últimos cinco jogos pode dar esperança aos torcedores. Nos 15 pontos disputados dentro desse recorte, o Timbu somou 10. O segundo melhor aproveitamento na competição.





Desempenho

No cenário citado, o Náutico tem três vitórias, um empate e uma derrota. Ganhou de Confiança, Ypiranga e Maringá. O resultado de igualdade foi diante do ABC e o tropeço aconteceu perante a Ponte Preta.

Apenas o CSA, no mesmo período, fez mais pontos, somando 11 ao todo. Já o Ypiranga alcançou os mesmos 10 que o Náutico. Ambos os clubes estão no G8, com os alagoanos em quinto lugar, com 16 pontos, enquanto os gaúchos ocupam o terceiro lugar, com a mesma pontuação.

O Náutico, por outro lado, é o atual nono colocado, com 12. Na próxima rodada, a equipe visita a Tombense, domingo (29), em Minas Gerais. Para o confronto, o técnico do Timbu, Hélio dos Anjos, contará com o retorno do volante Auremir, que cumpriu suspensão automática.

Na zaga, porém, Carlinhos recebeu cartão amarelo e desfalca a equipe. João Maistro, recuperado de lesão, pode ser o substituto, fechando o setor com Mateus Silva.

Mateus, aliás, destacou a reedição da parceria com Hélio dos Anjos, com quem trabalhou na época da Ponte Preta.“Ele é um cara que trabalha muito, cobra muito o jogador, independente se é o craque do time ou não. Ele exige muito, então tira o cara da zona de conforto. Isso é bom porque o jogador quer sempre performar para estar no melhor nível”, declarou.

Cálculos

Observando os extremos da tabela, o Náutico está um ponto atrás do Ituano, em oitavo e primeiro integrante do G8. O clube tem quatro a mais do que o Retrô, 17º e equipe que abre a zona de rebaixamento.

Ao todo, o Náutico tem três vitórias, três empates e três derrotas na Série C, com um aproveitamento de 44%. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis. Ao lado do Brusque, o Timbu tem a melhor defesa da competição.

Como mandante, o Náutico disputou cinco jogos, com duas vitórias (2x1 diante do Maringá e 2x0 perante o Confiança), dois empates sem gols (0x0 diante de Botafogo-PB e Brusque) e uma derrota, por 1x0, para a Ponte Preta. O aproveitamento é de 53,3%.

Como visitante, o Náutico entrou em campo quatro vezes. Ganhou uma (4x0 perante o Ypiranga), empatou uma (0x0 diante do ABC) e perdeu duas, ambas por 2x1, para CSA e Itabaiana. O aproveitamento é de 33,3%.

