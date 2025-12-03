A- A+

Futebol Náutico atualiza site adicionando conquistas de 1952 e 1966 como títulos nacionais Clube pretende protocolar um pedido junto à CBF para reconhecer como Brasileiros as taças do Torneio dos Campeões do Norte de 1952 e da Copa dos Campeões do Norte de 1966

O Náutico atualizou, no site do clube, a lista de conquistas alvirrubras na história, adicionando duas, a do Torneio dos Campeões do Norte de 1952 e da Copa dos Campeões do Norte de 1966, como títulos com peso de Campeonato Brasileiro. A intenção do clube é protocolar junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um pedido para que as taças sejam reconhecidas desta forma e não apenas glórias no âmbito regional.

“Dentre os principais títulos oficiais conquistados pelo Clube Náutico Capibaribe, destacam-se glórias nacionais de elite, como o Campeonato Brasileiro do Norte-Nordeste de 1952, a Pequena Taça Brasil de 1966 e o vice do Campeonato Brasileiro de 1967, que gerou para o Timbu o pioneirismo de ser o 1° clube de Pernambuco a disputar a Libertadores. No âmbito inter-regional, o Alvirrubro venceu o tricampeonato da Copa Norte/Nordeste da CBD de 1965, 1966 e 1967 e no quesito estadual, são 24 Campeonatos Pernambucanos, sendo o único hexacampeão e campeão do centenário”, publicou o Náutico, no site oficial.

A ideia do Náutico é seguir um caminho parecido com o que Sport, Ceará e Fortaleza fizeram neste ano para equiparar os títulos dos Torneios Norte-Nordeste da década de 1960 aos da Taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada no mesmo período e que ganhou o status de Campeonato Brasileiro em 2010.

No Torneio dos Campeões do Norte de 1952, o Náutico, que já entrou na semifinal, derrotou o América-RN, por 5x4, e a Tuna Luso, por 5x1, para se sagrar campeão. Os outros participantes foram Confiança, CRB, Ypiranga-BA, Treze e Ceará.

Na Copa dos Campeões de 1966, participaram os últimos cinco vencedores da fase Norte-Nordeste da Taça Brasil: Bahia, Fortaleza, Sport, Ceará e Náutico. Após oito rodadas, com todos se enfrentando em jogos de ida e volta, no modelo de pontos corridos, o melhor colocado foi o Timbu, levando o troféu.

Outra novidade informada pelo Náutico foi a adoção do Modelo de Gestão Técnica Integrada, com o comando técnico assumindo papel mais amplo na orientação esportiva do clube. A condução do departamento será realizada pelo técnico Hélio dos Anjos e pelo auxiliar, Guilherme dos Anjos.

O objetivo, segundo o Náutico, é “reduzir ruídos, qualificar processos, acelerar a tomada de decisão e garantir coerência entre planejamento técnico e execução diária”. O Timbu garantiu que não haverá criação de cargo executivo e que o modelo é parecido com o que ocorre no Bahia, com Rogério Ceni, e Palmeiras, com Abel Ferreira, treinadores que também possuem participação mais ativa em outras áreas dos respectivos clubes.

