Náutico sofre apagão no fim e fica no empate com Operário-PR
Timbu abre 3x1, mas vê visitantes marcarem dois gols nos acréscimos
A vitória esteve perto, mas o Náutico voltou a tropeçar na Série B do Brasileiro. Diante do Operário-PR, na noite desta terça-feira (15), no Esportes da Sorte Aflitos, o Alvirrubro chegou a abrir 3x1, mas viu o Fantasma correr atrás do prejuízo no fim, e ficou em um amargo empate, em 3x3, pela 28ª rodada da competição nacional.
O resultado deixou a equipe dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos na 14ª colocação, com 38 pontos. Os paranaenses estão em oitavo, com 44 pontos.
O jogo
Apesar do empate no primeiro tempo, não é exagero afirmar que o Náutico foi superior ao Operário-PR. Logo no primeiro minuto, o Alvirrubro abriu o placar com Vinícius, após boa assistência de Kauã Maranhão.
O tento sequer acomodou o Timbu, que seguiu em cima do adversário, mas não conseguiu ser eficaz. Maranhão e Borasí tiveram, pelo menos, duas oportunidades cada. Vinícius também teve sua chance, mas foi seu homônimo que balançou as redes.
A partir dos 30 minutos, o Náutico diminuiu o ritmo e viu o Fantasma passar a incomodar. Primeiro, Moraes assustou de cabeça. Já nos acréscimos, depois de cruzamento da direita, Vinícius Diniz se antecipou a Betão e Muriel e deixou tudo igual.
Na segunda etapa, o jogo ganhou ainda mais em emoção. Sobretudo na reta final. Aos 33 minutos, Jean Carlos foi derrubado na área e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 10 recolocou o Timbu em vantagem. Aos 41, o meia deixou o campo para a entrada de Danielzinho. Na primeira participação no duelo, o atacante aproveitou rebote do goleiro e ampliou.
Com os mais de 6 mil alvirrubros que compareceram aos Aflitos em festa na arquibancada, o Náutico viu o resultado escapar na reta final. Aos 48 minutos, Boschilia descontou em cobrança de falta. No minuto seguinte, na base do abafa, os visitantes empataram com Cuenú, após bola jogada na área.
Ficha do jogo
Náutico 3
Muriel; Reginaldo, Betão, Wanderson e Igor Fernandes (Gustavo Henrique); Samuel, Wenderson (Pato Nuñez) e Jean Carlos (Danielzinho); Vinícius, Borasi (Derek) e Kauã Maranhão (Luiz Cláudio). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos
Operário 3
Vagner; Mikael Doka, Cuenú, Joseph e Moraes Jr (Gabriel Feliciano); Índio (Zuluaga), Vinícius Diniz e Boschilia; Ángel Torres (Berto), Caio Dantas (Aylon) e Maxwell (Neto Paraíba). Técnico: Luizinho Lopes
Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)
Árbitro: Matheus De Moraes Silva (DF)
Assistentes: Evandro de Melo Lima e Cipriano da Silva Sousa
VAR: Adeli Mara Monteiro
Gols: Vinícius, ao 1' do 1T, Jean Carlos, aos 37' e Danielzinho, aos 42' do 2T (NAU); Vinícius Diniz, aos 46' do 1T, Boschilia, aos 48' e Cuenú, aos 49' do 2T (OPE)
Cartões amarelos: Samuel (NAU); Boschilia, Aylon (OPE)
Público total: 6.323 torcedores
Renda: R$ 180.568,00