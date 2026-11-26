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futebol Náutico sofre transfer ban por conta de dívidas com o Botafogo-SP Timbu foi o primeiro a ser punido desde a criação do Fair Play financeiro. Clube não pode registar novos atletas enquanto não quitar débito

O Náutico está proibido de registrar novos jogadores. O transfer ban foi aplicado pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) por conta da dívida do clube com o Botafogo-SP, envolvendo a falta de pagamento de duas parcelas da transferência de Jonas Toró para o Timbu, ocorrida no início do ano.

A punição fez o Náutico ser o primeiro clube brasileiro a sofrer o transfer ban desde a criação do Fair Play financeiro, regra válida aos clubes das Séries A e B desde 1º de janeiro de 2026. Clubes e atletas podem acionar a Anresf a qualquer momento para indicar atrasos em pagamentos. O Timbu teve até o dia 17 de novembro para quitar o débito com o Botafogo-SP, mas não conseguiu e agora só poderá inscrever novos atletas após pagar os valores em atraso.

“Em 26 de agosto de 2026, o Botafogo-SP denunciou à Anresf o atraso no pagamento de parcelas do preço da cessão definitiva de um atleta ao Náutico. Ao julgar a denúncia, a Primeira Turma reconheceu a quitação das sete primeiras parcelas, aplicou ao Náutico a sanção de advertência pública e determinou que o clube comprovasse, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação, o pagamento da 8ª e da 9ª parcelas, vencidas no curso do processo, em 31 de agosto e 30 de setembro de 2026, sob pena de bloqueio do registro de novos atletas", indicou a Agência, no documento divulgado no site oficial.

"O Náutico foi notificado em 3 de novembro de 2026, e o prazo se encerrou em 17 de novembro de 2026 sem que o clube comprovasse o pagamento das parcelas. Também não houve comunicação do Botafogo-SP sobre a celebração de acordo para a resolução da dívida, nem a interposição de recurso contra o Acórdão. Na manifestação apresentada no último dia do prazo, o próprio clube declarou que ainda não havia efetuado o pagamento das parcelas e que não existia acordo concluído com o credor. Diante disso, a Unidade Técnica da Anresf certificou o descumprimento, e a Presidência ratificou a certificação e determinou o bloqueio", complementou.

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