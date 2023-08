Náutico solicita reativação de certificado de clube formador

A- A+

Por meio do canal "TV Timba", do Youtube, o diretor de futebol do Náutico, Léo Portela, informou que o clube ingressou na última sexta (4) junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com um pedido para recuperar o Certificado de Clube Formador. A expectativa do Timbu é garantir o selo até o final de 2023.

O Náutico deu entrada, na última sexta-feira (4), junto à @CBF_Futebol, na solicitação para voltar a ter o Certificado de Clube Formador.



O selo traz mais segurança para o clube e atletas de base. A informação foi divulgada em primeira mão ontem, na transmissão da TV Timba -… pic.twitter.com/ruOgXszmK8 — Náutico (@nauticope) August 7, 2023



"Isso impacta na segurança dos atletas da base. Hoje, só temos segurança nos jogadores profissionais. Quanto ao restante, mesmo estando no BID, nós poderíamos perder a qualquer momento, sem retorno financeiro. Com o certificado, garantimos um percentual dos atletas antes de chegarem ao profissional. A cada ano, vamos aumentando o percentual, começando com 2,5% e indo até 10%. Além do ganho em vendas futuras. Se daqui 15 anos o jogador estourar em outro clube, ainda teremos um percentual sobre ele”, afirmou Léo Portela.



Segundo Portela, para reativar o selo, o Náutico precisou implementar mudanças que passaram pela contratação de alguns profissionais para a base nas áreas de psicologia, pedagogia e assistência social. O projeto, de acordo com o dirigente, começou com o ex-diretor do setor, Gilberto Correia.

