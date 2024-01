Náutico, Sport e Retrô em campo pela segunda fase da Copinha; confira jogos

A- A+

Sábado agitado para os pernambucanos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Retrô entra em campo contra o Coritiba, às 11h, no Comendador Souza. Já o Sport pega o Palmeiras, às 17h15, na Arena Barueri. Mais tarde, às 21h30, é a vez de o Náutico encarar o Flamengo, em Osasco. Todas as partidas são pela segunda fase, abrindo a etapa de mata-mata da competição de base.





Como chegam os pernambucanos



Vice-líder do Grupo 32, o Retrô terá pela frente uma equipe que ainda não sofreu gols na Copinha. Os paranaenses vêm de triunfos contra Juventus, Monte Azul e Canaã-DF. Já a Fênix acumulou até o momento uma derrota por 2x1 para o Avaí e duas vitórias, perante Nacional (2x1) e São Caetano (3x1).



Quem também está com 100% de aproveitamento na Copinha é o Palmeiras, adversário do Sport. Destaque para o desempenho ofensivo, com um ataque avassalador que marcou 15 gols em três jogos, goleando Queimadense (7x0), União ABC (4x0) e Oeste (4x1).



O Sport tenta chegar ainda mais longe do que a até então melhor campanha alcançada na Copinha, com classificação às oitavas de final em 2016 e 2023. O Palmeiras, por outro lado, é o atual bicampeão do torneio.

Adversário do Náutico, o Flamengo chega muito desfalcado para o confronto. Ao todo, 12 atletas que integram o time de base foram chamados para completar o elenco profissional por conta do início do Campeonato Carioca.



A necessidade da utilização dos pratas da casa é devido aos jogadores do time profissional ainda estarem em fase de pré-temporada. Estarão fora do duelo perante o Náutico os goleiros Dyogo Alves e Caio Barone; os laterais Daniel Sales, Lucyan e Zé Welinton; o zagueiro Diegão; os volantes Rayan Lucas e Caio Garcia; o meia Lorran; além dos atacantes Petterson, Werton e Pedro Estevam.



O Flamengo foi líder do Grupo 19, com três vitórias. O Náutico passou em segundo do 20, com dois triunfos, perante XV de Piracicaba (2x0) e Sharjah Brasil (3x2), e um tropeço contra o Trindade-GO (2x0).

A melhor campanha do Náutico na Copinha foi em 2017, ao chegar até a terceira fase. Os pernambucanos foram eliminados nas penalidades para o Mirassol.

