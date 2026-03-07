Sáb, 07 de Março

NÁUTICO X SPORT

Náutico x Sport: final do Pernambucano terá restrição a objetos que simulem violência contra mulher

Órgão anunciou que não será permitida a entrada de bonecas, objetos ou quaisquer artefatos que simulem violência contra mulheres nos Aflitos

Final do Campeonato Pernambucano, nos Aflitos, terá reforço nas medidas de segurança para as mulheresFinal do Campeonato Pernambucano, nos Aflitos, terá reforço nas medidas de segurança para as mulheres - Foto: Gabriel França/CNC

Na disputa que vale o título do Campeonato Pernambucano 2026, a segunda partida do clássico entre Náutico e Sport será disputada neste domingo (8), às 18h, no Estádio dos Aflitos. Além de definir o campeão estadual, a data também marca o Dia Internacional da Mulher e terá reforço nas medidas de segurança por parte da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). 

De acordo com a SDS-PE, não será permitida a entrada de bonecas, objetos ou quaisquer artefatos que simulem violência contra mulheres.

Além disso, estão proibidas a presença de faixas, cartazes ou outros materiais que contenham mensagens de incitação à violência, discriminação ou desrespeito.

"Caso materiais dessa natureza sejam identificados durante o evento, eles serão imediatamente retirados pelas equipes de segurança, podendo haver o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis em caso de resistência ou conduta que configure infração", disse a pasta em comunicado enviado à imprensa neste sábado (7), véspera da final.

Segundo o órgão, a ação tem "o objetivo de garantir que o espetáculo esportivo ocorra em um ambiente seguro, respeitoso e adequado para todos os torcedores".

A SDS também destacou que equipes de segurança e de videomonitoramento atuarão de forma preventiva e integrada, com o intuito de coibir qualquer manifestação que atente contra a dignidade das pessoas.

"Contamos com a colaboração de todos para que o jogo seja um momento de celebração, convivência e respeito", finaliza.

Efetivo 
O jogo da volta da final do Pernambucano terá a presença de 1.250 policiais militares para garantir a segurança nos Aflitos e seus arredores.

Sob o comando do 13° BPM, a área externa e as principais vias de acesso aos Aflitos contarão com a presença de 1060 policiais. Já a a área interna do estádio contará com 190 homens.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vândalos.

Toda a operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

