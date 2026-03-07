A- A+

NÁUTICO X SPORT Náutico x Sport: final do Pernambucano terá restrição a objetos que simulem violência contra mulher Órgão anunciou que não será permitida a entrada de bonecas, objetos ou quaisquer artefatos que simulem violência contra mulheres nos Aflitos

Na disputa que vale o título do Campeonato Pernambucano 2026, a segunda partida do clássico entre Náutico e Sport será disputada neste domingo (8), às 18h, no Estádio dos Aflitos. Além de definir o campeão estadual, a data também marca o Dia Internacional da Mulher e terá reforço nas medidas de segurança por parte da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).



De acordo com a SDS-PE, não será permitida a entrada de bonecas, objetos ou quaisquer artefatos que simulem violência contra mulheres.



Além disso, estão proibidas a presença de faixas, cartazes ou outros materiais que contenham mensagens de incitação à violência, discriminação ou desrespeito.

"Caso materiais dessa natureza sejam identificados durante o evento, eles serão imediatamente retirados pelas equipes de segurança, podendo haver o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis em caso de resistência ou conduta que configure infração", disse a pasta em comunicado enviado à imprensa neste sábado (7), véspera da final.



Segundo o órgão, a ação tem "o objetivo de garantir que o espetáculo esportivo ocorra em um ambiente seguro, respeitoso e adequado para todos os torcedores".

A SDS também destacou que equipes de segurança e de videomonitoramento atuarão de forma preventiva e integrada, com o intuito de coibir qualquer manifestação que atente contra a dignidade das pessoas.

"Contamos com a colaboração de todos para que o jogo seja um momento de celebração, convivência e respeito", finaliza.



Efetivo

O jogo da volta da final do Pernambucano terá a presença de 1.250 policiais militares para garantir a segurança nos Aflitos e seus arredores.



Sob o comando do 13° BPM, a área externa e as principais vias de acesso aos Aflitos contarão com a presença de 1060 policiais. Já a a área interna do estádio contará com 190 homens.



Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vândalos.



Toda a operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

