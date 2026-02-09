A- A+

Futebol Náutico e Sport se posicionam contra alteração de data da semifinal do Pernambucano Em nota, clubes reforçaram que querem a disputa do primeiro jogo da fase que antecede a decisão já nesta semana

Por meio de notas, Náutico e Sport se posicionaram contra a hipótese de adiamento da rodada de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano, marcadas para ocorrer nesta semana. A possibilidade teria sido levantada pelo Santa Cruz e após a Arena de Pernambuco indicar que não teria disponibilidade para receber jogos nos próximos dias.

Nas semifinais, o Náutico enfrenta o Santa Cruz, enquanto o Sport encara o Retrô. Os jogos de ida devem acontecer na quarta-feira (11) ou na quinta-feira (12).

Explicações

Segundo o Náutico, o adiamento "fere os princípios básicos de isonomia, previsibilidade e respeito ao regulamento da competição", ressaltando que o clube se posiciona de forma "firme e inequívoca contra qualquer alteração na data das semifinais, exigindo o cumprimento do regulamento, a manutenção do calendário e o respeito ao mérito esportivo conquistado dentro de campo".

"O Estádio do Arruda encontra-se apto para a realização da partida de ida, marcada para esta quarta-feira (11). A exigência de portões fechados decorre exclusivamente de uma condição do mandante e não pode, em hipótese alguma, servir de argumento para a modificação do calendário previamente estabelecido. O Náutico conquistou em campo, de forma legítima, ao terminar a primeira fase na liderança, o direito a avançar diretamente para as semifinais, conforme previsto no formato da competição. Qualquer tentativa de alteração dessas datas representa uma quebra direta da isonomia esportiva, ao modificar condições que foram aceitas por todos os clubes antes do início do campeonato", indicou.

"Não se trata apenas de local de jogo, mas de respeito às regras. Alterar o calendário neste momento significa interferir no equilíbrio da competição, criando um precedente grave. O clube possui planejamento esportivo e operacional definido desde o ano passado, com metas claras e organização de calendário, incluindo a programação de treinos e períodos de recuperação alinhados às datas de jogos definidas antes do início da competição", reforçou.

O Sport seguiu a mesma linha do Náutico no pronunciamento oficial. “Já há dez dias, passada a primeira fase no Estadual, o elenco profissional rubro-negro segue o calendário definido de forma oficial, com um planejamento guiado com a premissa das datas dos jogos, estabelecidas desde o início. Uma possível mudança iria prejudicar tal planejamento, no que toca tanto ao futebol, com possível empilhamento de partidas decisivas ao início de outras competições, e também na operação de jogos, que sempre envolve planejamento prévio, assim como previsibilidade de receita. Reafirmamos nosso compromisso de entrar em campo durante esta semana, seguindo o fluxo normal acordado com os demais clubes na disputa”, pontuou.

