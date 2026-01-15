Qui, 15 de Janeiro

Futebol

Náutico se posiciona no TJD-PE contra pedido do Sport de ter torcida visitante no clássico

Julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco sobre o assunto será realizado nesta quinta-feira (15), às 18h30

Aflitos, sede do NáuticoAflitos, sede do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

Após o Sport entrar com um pedido no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Pernambuco (TJD-PE) para conseguir a liberação da torcida visitante no Clássico dos Clássicos, contra o Náutico, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano, foi a vez de o Timbu se posicionar no Tribunal contra a tentativa dos rubro-negros de fazer com o que o duelo tenha torcida mista.
 

No documento, o Náutico informou que a medida de torcida única, adotada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), entrou em vigor em fevereiro de 2025, após incidentes entre torcedores de Sport e Santa Cruz, nas imediações do Arruda, antes do Clássico das Multidões. 

O Timbu também alega que a decisão foi adotada pelos “reiterados episódios de violência grave” e construída em conjunto com órgãos de segurança pública, sendo ratificada pelo Conselho Técnico do Campeonato Pernambucano. 

O julgamento sobre o pedido do Sport no TJD-PE acontecerá nesta quinta-feira (15), às 18h30, na sede da FPF. O presidente da entidade, Evandro Carvalho, já se colocou a favor da permanência dos clássicos com torcida única, salvo nos dois jogos das finais do Pernambucano, que serão realizados na Arena de Pernambuco.

