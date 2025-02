A- A+

Futebol Náutico tenta quebrar tabu de seis anos sem vencer Sport como visitante Timbu terá oportunidade de acabar com a "seca" neste sábado (15), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano

Além dos três pontos que podem aproximar o clube do G2 do Campeonato Pernambucano, brigando por uma vaga direta na semifinal, o Náutico pode, neste sábado (15), diante do Sport, na Ilha do Retiro, acabar com um jejum de vitórias perante o Leão atuando como visitante.

O Náutico não vence o Sport fora de casa há seis anos. O último triunfo foi em 2019, mas com um gosto amargo. O Timbu venceu o Leão por 2x1, na Ilha do Retiro, no jogo da volta da semifinal do Pernambucano, levando a decisão para as penalidades - tinha perdido por 1x0, nos Aflitos. Nos pênaltis, contudo, os rubro-negros foram superiores e ficaram com a taça.

De lá para cá, foram seis jogos, com três vitórias para o Sport e três empates. O embate mais recente com mando do Sport foi na final do Estadual do ano passado, com um 0x0 na Arena de Pernambuco que decretou o título da competição para o Leão.

Considerando os duelos como visitante na Ilha do Retiro neste século, o Náutico venceu apenas seis jogos de 2001 para cá. O Timbu derrotou o Leão como visitante duas vezes em 2014, uma em 2004, e duas em 2001. Entretanto, nesse recorte, foram 44 confrontos entre os rivais na casa rubro-negra, com 24 vitórias dos mandantes e 14 empates.

O Sport é o atual quarto colocado do Pernambucano, com 12 pontos. O Náutico está em terceiro, com 13. O Estadual tem o Santa Cruz na liderança, com 16, seguido do Maguary, com 15.

