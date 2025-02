A- A+

Tabu quebrado e vitória com autoridade. O Náutico superou o Sport por 2x1 neste sábado (15), na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. Os gols alvirrubros foram marcados por Samuel Otusanya e Igor Pereira, enquanto Gonçalo Paciência descontou para o Leão nos minutos finais.

Além da vitória significativa, o resultado encerrou um jejum de seis anos sem vitórias do Timbu sobre o rival na Ilha do Retiro. Com o triunfo, o Náutico chegou a 16 pontos, assumiu a vice-liderança do Estadual e, temporariamente, garantiu vaga na semifinal. O Sport, por sua vez, permaneceu com 12 pontos, ocupando a quarta colocação.

O jogo

Os primeiros minutos da partida foram de pouca criatividade para ambos os lados. O Náutico apostou na marcação para conter o ímpeto do Sport, escalando quatro volantes entre os titulares. Já a defesa rubro-negra cumpriu bem seu papel, evitando o primeiro ataque alvirrubro aos seis minutos, quando Igor Fernandes cruzou pela esquerda.



A primeira finalização do jogo veio após uma tabela entre Wenderson e Patrick Allan, que chutou para fora. A estratégia da equipe do Náutico surtiu efeito aos 15 minutos, quando o time aproveitou um erro do Sport para balançar as redes no Clássico dos Clássicos.



Otusanya desarmou Antônio Carlos, e a bola sobrou para Patrick Allan, que devolveu para o atacante nigeriano finalizar e abrir o placar na Ilha do Retiro.



Nove minutos depois, o Sport teve a chance de empatar em um chute de fora da área do meia Hyoran, mas o goleiro alvirrubro brilhou com uma grande defesa.



Atrás no placar, o Sport adotou uma postura mais ofensiva, passou a ter mais posse de bola e pressionou o Náutico. O Leão criou boas oportunidades, incluindo uma cobrança de falta de Barletta e três finalizações - uma de Lenny Lobato, para fora, e duas de Carlos Alberto, que pararam na defesa.



O Timbu também teve oportunidade de ampliar o placar com Patrick Allan de cabeça, mas a bola parou nas mãos do goleiro rubro-negro. Sem conseguir balançar as redes, o time da casa foi para o intervalo em desvantagem, sob vaias da torcida rubro-negra.



Segundo tempo

A etapa complementar começou em ritmo acelerado e, com menos de um minuto, o Sport chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos nove minutos, a partida foi interrompida devido a uma queda na iluminação da Ilha do Retiro. O jogo foi retomado sete minutos depois, com o Sport intensificando a pressão. Aos 21, o zagueiro Chico arriscou de fora da área, mas mandou para fora. No minuto seguinte, Paciência cabeceou nas mãos do goleiro alvirrubro, desperdiçando mais uma boa oportunidade para o Leão.

O Sport seguiu em busca do empate e quase marcou após uma cobrança de escanteio, mas Antônio Carlos finalizou por cima do gol.

O camisa 7 do Sport foi bastante acionado no segundo tempo e protagonizou a melhor chance da etapa final. Paciência cabeceou com força dentro da pequena área, obrigando Muriel a fazer uma grande defesa.

Nos minutos finais, o jogo ganhou intensidade e fez jus ao nome “Clássico dos Clássicos”. Aos 48, o volante Igor Pereira roubou a bola no campo de defesa, avançou pelo gramado da Ilha do Retiro e, ao entrar na área, finalizou com uma cavadinha por cima do goleiro rubro-negro, ampliando a vantagem alvirrubra.

Seis minutos depois, o atacante Paciência descontou para o Sport, aumentando a tensão na partida. No entanto, a pressão do Leão não foi suficiente para evitar a vitória do Náutico, que triunfou com autoridade e assumiu a vice-liderança do Pernambucano.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Leão da Ilha será contra o Moto Club nesta quarta-feira (19), às 19h, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. No mesmo dia e horário, o Timbu enfrenta o Santa Cruz-RN, fora de casa, pela Copa do Brasil.



Ficha técnica

Sport 0

Thiago Couto; Matheus Alexandre (Di Placido), Antônio Carlos, Chico e Dalbert; Zé Lucas, Hyoran (Fabricio Domínguez) e Lucas Lima (Barletta); Carlos Alberto (Pablo), Lenny Lobato (Atencio) e Gonçalo Paciência Técnico: Pepa.

Náutico 2

Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana (Índio), Odivan e Igor Fernandes; Sousa, Auremir, Marco Antônio (Maranhão), Wenderson (Igor Pereira) e Patrick Allan (Kayon); Samuel Otusanya (Hélio Borges) Técnico: André Caldas.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Francisco Chaves e Karla Santana

Gol: Samuel Otusanya (aos 15' do 1ºT) e Igor Pereira (aos 48' do 2ºT)

Cartões amarelos: Carlos Alberto, Matheus Alexandre e Fabricio Domínguez (SPT); Marcos Ytalo, Muriel, Wenderson, Samuel Otusanya, Odivan, Igor Fernandes, Maranhão (NAU)

Público: 13.023

Renda: R$ 379.265,00



Veja também