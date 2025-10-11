A- A+

Para exorcizar Náutico supera "traumas" recentes jogando como mandante para conquistar acesso à Série B Ao longo deste século, o Timbu acumulou algumas decepções em jogos decisivos jogando em seus domínios

Alívio! Certamente esse é um dos sentimentos do torcedor do Náutico após o time vencer o Brusque por 2 a 1 e conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (11), no Estádio dos Aflitos.

O resultado do Náutico, de quebra, também exorcizou alguns traumas da história recente do clube em "decisões" nacionais jogando como mandante. Relembre.

Na mesma Série C, em 2023, o Timbu chegou à última rodada da Primeira Fase da competição fora do G-8, mas dependendo apenas de si para avançar de fase.

Uma vitória simples, contra o São Bernardo, adversário direto na tabela, seria suficiente para o Náutico se classificar para o Quadrangular final da competição. Dentro dos Aflitos, no entanto, o Alvirrubro decepcionou sua torcida e acabou ficando no empate em 2 a 2 com a equipe paulista e dando adeus ao sonho do acesso.

Outra decepção da torcida alvirrubra foi em 2016. Na época, na Série B, o Náutico chegava à última rodada precisando vencer o Oeste, que lutava para escapar da zona de rebaixamento, e torcendo para um tropeço de Vasco ou Bahia para conquistar o acesso à Série A do Brasileiro.

O tropeço do Bahia aconteceu, porém, na Arena de Pernambuco lotada, o Náutico perdeu para o Oeste por 2 a 0 e amargou a manutenção na Segunda Divisão.

Batalha dos Aflitos

O mais conhecido trauma do torcedor alvirrubro tem nome e sobrenome: Batalha dos Aflitos. Na ocasião, também na Série B, o Náutico disputava a última rodada do Quadrangular do acesso contra o Grêmio, em casa.

Uma vitória era suficiente para o Timbu retornar à Elite do futebol brasileiro, mas o Náutico, no entanto, amargou uma derrota inacreditável para o Grêmio, que teve quatro jogadores expulsos na partida.

Página virada

A vitória contra o Brusque por 2 a 1, com gol de Paulo Sérgio, aos 42 do segundo tempo, marca uma virada de página para o Náutico em decisões, jogando como mandante, nesse passado recente.

Agora, para 2026, o Náutico espera reforçar a tradição e a força dos Aflitos como trunfo para o time na Série B do Campeonato Brasileiro.

