Série C Com atuação ruim, Náutico é superado sem dificuldades pela Aparecidense-GO na Série C O timbu não vence fora de casa desde março, quando venceu o Maguary pelo Campeonato Pernambucano

Inofensivo longe de casa. Com uma atuação fraca, o Náutico foi superado sem dificuldades pela Aparecidense-GO por 3 a 0, neste sábado (20), no estádio Aníbal Toledo, pela terceira rodada da Série C. O resultado fez o Timbu cair para a 13° posição, com três pontos. Os donos da casa conquistaram sua primeira vitória na terceira divisão e saltaram para a 8° colocação, também com três pontos.

O próximo jogo do Náutico na Série C é na segunda-feira (22), às 20h, contra o Floresta-CE, nos Aflitos. A Aparecidense encara o Figueirense no sábado (20).

Jejum mantido

O Náutico não vence fora de casa desde março, quando bateu o Maguary, pelo Campeonato Pernambuco. Desde então, foram duas derrotas e eliminações na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, para ABC e Cruzeiro, respectivamente, e o tropeço na estreia da Série C, contra o Manaus, e agora para a Aparecidense.

O Jogo

A partida começou com complicações para o Náutico. A Aparecidense conseguiu pressionar muito bem a saída de bola alvirrubra e não deixou o Timbu fazer seu jogo de troca de passes. Com algumas roubadas no campo de ataque, os donos da casa forçaram chutes de fora da área nos minutos iniciais, sem perigo para o gol de Vágner.

O Náutico conseguiu levar perigo quando teve oportunidades de bola parada. Aos sete minutos, Souza levantou a bola, Victor Ferraz desviou e a finalização passou perto da meta defendida por Gabriel Felix. Outra boa chegada da equipe pernambucana foi com Paul Villero. Ele recebeu a bola de Jael, cortou para o meio e chutou por cima do gol.

A melhor chance do primeiro tempo foi da Aparecidense. Num contra-ataque, o goleiro Vagner saiu mal do gol e afastou errado. A bola sobrou para Calyson, que de fora da área tentou encobrir o arqueiro. Diego Ferreira salvou o Náutico em cima da linha.

2° tempo

O Náutico sofreu o gol logo na volta do intervalo. Aos dois minutos, a Aparecidense se aproveitou de uma bagunça na defesa alvirrubra, Calyson fez boa jogada pela direita e deixou Moraes na cara do gol. O meia driblou Vágner e apenas empurrou para a barra vazia.

Em desvantagem no placar, o Náutico começou a se soltar em busca do empate. Porém, o Timbu esbarrou na defesa dos mandantes e cedeu muito espaço para os contra-ataques. Em um desses lances a Aparecidense ampliou o placar. Após desarme no campo de defesa , a bola chegou em Du Fernandes, que finalizou com frieza na saída de Vagner.

No último minuto da partida, a Aparecidense aumentou a contagem. Em mais um contra-ataque, dessa vez com três atacantes contra apenas Victor Ferraz, Jackson finalizou com precisão no canto direito de Vagner.

Ficha técnica:

Aparecidense 3

Gabriel Felix; David, Vanderley, Léo Rigo e Rodrigues; Felipe Manoel, Moraes (Du Fernandes), Ferreira, Matheus Leal (Luís Araújo) (Eduardo Thuram) e Calyson (Dyego); Alex Henrique (Jackson). Técnico: Moacir Júnior.

Náutico 0

Vágner; Victor Ferraz, Denilson, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira (Eduardo), Souza, Gabriel Santiago (Fernando Neto) e Diego Ferreira (Thiaguinho); Paul Villero (Richarles) e Jael (Júlio). Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Aníbal Toledo (Aparecida de Goiânia/GO)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Magno Arantes Lira e Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (ambos de MG)

Gols: Moraes (2' do 2° tempo); Du Fernandes (28' do 2° tempo) e Jackson (52' do 2° tempo)

Cartões amarelos: Vanderley (APA); Jean Mangabeira (NAU)





