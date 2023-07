Náutico sustenta tabu de 15 anos sem perder em casa para o Figueirense

A- A+

Adversário do Náutico no sábado (15), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense não costuma ter tanta sorte encarando os alvirrubros em Pernambuco. A última e única vez que os catarinenses levaram a melhor diante do clube foi há mais de 15 anos. Tabu que deixa o Timbu esperançoso de alcançar mais uma vitória, aumentando a chances de classificação ao quadrangular do torneio.



A única ocasião em que o Náutico foi derrotado para o Figueirense em casa foi em 2008, pela Série A, com derrota por 2x1. De lá para cá, pernambucanos e catarinenses se enfrentaram outras quatro vezes com mando do Timbu.



Em 2010, na Série B, o Náutico venceu por 1x0. Mesmo resultado obtido na Segundona de 2020. Na Série A 2012, ganhou por 3x2. Todos esses jogos foram nos Aflitos. A exceção foi o de 2017, que aconteceu na Arena de Pernambuco, com o Timbu superando o Figueira por 2x0.

“Não tem partida fácil na Série C. Temos obrigação de conseguir os três pontos em casa. O torcedor será importante, nosso 12º jogador. Eles têm que nos apoiar e seremos gratos a eles, conseguindo a vitória”, afirmou o atacante Paul Villero.



Na vitória em 2012, aliás, um dos gols marcados do Náutico foi de Souza. Cena que não se repetirá em 2023. O meia recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O técnico Fernando Marchiori ainda não definiu o substituto. Elton, Gabriel Santiago, Bryan e Gabriel Santiago são algumas opções. Na frente, com uma lesão na coxa, Jael também está fora, com Jeam ocupando o posto de centroavante.





Desfalques no Furacão



O técnico do Figueirense, Paulo Baier, também terá que mexer na base titular. O zagueiro Maurício e o meia Léo Artur receberam o terceiro cartão amarelo diante do CSA, na rodada anterior, e não estarão em campo. Em contrapartida, o volante Gledson cumpriu suspensão automática e volta ao time.



O Figueirense vem de quatro jogos consecutivos sem derrotas na Série B, somando três empates seguidos. Os catarinenses estão em nono, com 16 pontos. O Náutico é o sexto, com 19.

