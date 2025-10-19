A- A+

Futebol Náutico: Tatiana Roma não seguirá no cargo de vice-presidente do Náutico ao fim do mandato Dirigente não participará de uma possível chapa da situação caso o atual mandatário, Bruno Becker, opte por tentar a reeleição

Pelas redes sociais, a vice-presidente do Náutico, Tatiana Roma, anunciou que não seguirá no cargo após o término do mandato em 2025. Caso Bruno Becker, atual presidente do clube, opte pela reeleição no pleito do dia 30 de novembro, outro nome terá que dividir a chapa para o biênio 2026-2027.





Tatiana foi a primeira mulher eleita para um cargo diretivo de um clube em Pernambuco, em 2023, quando ao lado de Becker ganhou as eleições presidenciais. A gestora já tinha atuado anteriormente como Diretoria da Mulher, em 2018.

“Ciclos se iniciam e se encerram todos os dias, mas poucos têm a chance de colocar o ponto final em um ciclo no seu auge. O Náutico exige dedicação total, diária, sem finais de semana, feriados, dia ou noite. Por dois anos me entreguei completamente ao clube. Faltei aniversários, perdi momentos únicos, viagens, fui xingada e elogiada, sofri e vibrei na mesma proporção, chorei de tristeza e felicidade. O Náutico é uma montanha russa de sentimentos e preocupações”, iniciou.

“Em momento algum me arrependo da decisão que tomei lá em 2023. Fiz além do que estava ao meu alcance, superei limites, me entreguei de corpo, alma e noites em claro. Porém, como eu disse, ciclos se iniciam e se encerram, e o meu se encerra ao final de 2025 com a minha decisão de não concorrer nas próximas eleições. Com muita tranquilidade e depois de muito tempo refletindo, entendi que o Náutico precisa de um fôlego novo na vice-presidência, alguém que possa entregar o mesmo brilho no olhar e a mesma disposição para trabalhar pelo clube que entreguei nos últimos dois anos”, prosseguiu.

A dirigente também agradeceu Becker e Aluísio Xavier, atual presidente do Conselho Deliberativo, pelo período à frente da vice-presidência, deixando um recado também ao próximo alvirrubro que tiver a missão de assumir o posto.

“Às centenas de pessoas que fazem diariamente o clube, meu muito obrigada. Vocês tornaram os dias mais leves, as tarefas mais fáceis e fizeram das batalhas do Náutico, as nossas. Obrigada! Ao próximo vice-presidente posso afirmar que seus dias não serão fáceis, mas serão inesquecíveis. Viva esse momento porque ele é único. Aos presidentes Bruno Becker e Dr. Aluísio Xavier gostaria de expor minha gratidão e carinho que já falei pessoalmente”, finalizou.

