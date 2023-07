Náutico tem a pior defesa dos clubes que estão no G8 da Série C

A- A+

Durante o final de maio e começo de junho, o Náutico chegou a ostentar um curto período de jogos seguidos sem sofrer gols na Série C do Campeonato Brasileiro. Foi do empate em 0x0 com o América-RN, passando pelas vitórias por 1x0 e 2x0 contra Pouso Alegre-RS e Volta Redonda, respectivamente. Ainda assim, o Timbu tem uma estatística pouco animadora quando o assunto é o desempenho defensivo considerando o recorte apenas dos clubes que estão atualmente no G4. Da lista, os pernambucanos foram os mais vazados.





Nos 12 jogos já disputados, o Náutico, em sexto lugar, com 19 pontos, sofreu 14 gols. Mais do que os 13 sofridos por São Bernardo (sétimo, com 19) e Botafogo-PB (oitavo, com 18). O líder Amazonas, com 24 pontos, e o quinto São José, com 19, também levaram menos bolas na rede, sendo 12 cada.



Volta Redonda (quarto, com 19) sofreu 11 gols. Os melhores do G8 são Operário-PR, vice-líder, com 22 pontos, e Brusque-SC, terceiro, com 20. Os paranaenses levaram sete bolas na rede, enquanto os catarinenses sofreram nove.



No geral, o Operário também tem a melhor defesa da Série C. A pior, por outro lado, é do Paysandu, com 20 gols. Adversário do Náutico na próxima rodada da competição, o Figueirense é, ao lado de Brusque, já citado, e CSA, o segundo clube que menos foi buscar bolas na rede, com nove ocasiões.



O Náutico teve algumas mudanças defensivas no período. Uma delas foi a saída de Paulo Miranda, que rescindiu contrato após ser denunciado no esquema de manipulação de resultados do futebol brasileiro, em investigação da Operação Penalidade Máxima, conjunto de operações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás para investigar a chamada “Máfia das Apostas”. O atleta foi penalizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com 720 dias longe dos gramados.

O técnico Fernando Marchiori também fez algumas alterações, montando o Timbu com três zagueiros e testando o lateral-esquerdo Rennan Siqueira na zaga.

Veja também

incêndio Boxeadora olímpica é internada na UTI após incêndio em casa, na Argentina