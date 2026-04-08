A- A+

Futebol Náutico tem aproveitamento como visitante melhor do que como mandante em 2026 Timbu está há 15 jogos sem perder fora de casa e pegará o Ceará, no Castelão, pela Série B

Leia também

• Com boas atuações, Victor Andrade ganha espaço no Náutico

• Qual a briga do Náutico na Série B? Técnico define objetivo do Timbu após início promissor

• Guilherme dos Anjos elogia performance do Náutico contra a Ponte Preta

Jogar longe do Esportes da Sorte Aflitos não tem sido um problema para o Náutico nos últimos meses. A ponto de o aproveitamento do clube em 2026 ser melhor como visitante do que como mandante. Desempenho que anima os alvirrubros antes do duelo diante do Ceará, sábado (11), no Castelão, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última derrota do Náutico fora de casa aconteceu dia 7 de junho do ano passado, para o Bahia, por 3x1, pela Copa do Nordeste. Ou seja, já são dez meses sem saber o que é perder como visitante.



Retrospecto

De lá para cá, somando jogos pela Série C 2025, Campeonato Pernambucano e Série B 2026, o Náutico tem dez vitórias e cinco empates como visitante. Aproveitamento de 77,7%.

No quadrangular da Série C, o Náutico somou cinco dos oito pontos na chave como visitante, garantindo o acesso à Série B deste ano.

Neste ano, por exemplo, o Náutico tem desempenho melhor longe dos Aflitos do que no próprio estádio. Como mandante, o Timbu tem quatro vitórias e três derrotas. Já como visitante são seis triunfos e um empate. Aproveitamento de 90%.

A sequência invicta do Náutico como visitante começou em Tombos, ao derrotar a Tombense por 2x0, pela Série C. Na mesma competição, em 2025, o Timbu seguiu sem perder na reta final da primeira fase. Empatou em 0x0 com o Figueirense, derrotou Guarani (1x0) e Londrina (2x0) e ficou no 1x1 com o São Bernardo.

No quadrangular, empatou em 1x1 com Guarani e Ponte Preta, além de vencer o Brusque por 1x0. No Campeonato Pernambucano, a equipe venceu Decisão (2x1), Jaguar e Santa Cruz (ambos por 4x0), Vitória (3x2) e novamente a Cobra Coral, por 1x0. O único empate foi na partida de ida da final, por 3x3, contra o Sport.

Na Série B, no único jogo até o momento fora de casa, o Náutico venceu o Atlético-GO por 2x1. Os gols alvirrubros foram marcados por Vinícius e Igor Fernandes.



Topo

Se derrotar o Ceará, o Náutico, quinto colocado, com seis pontos, pode até terminar na liderança da Série B. Para isso, porém, os alvirrubros teriam que contar com uma combinação de tropeços das equipes que estão acima na tabela: Goiás (1º), Avaí (2º) e Operário-PR (3º), todos com sete pontos, além do Botafogo-SP (4º, com seis) teriam de perder ou empatar os respectivos jogos contra Juventude, Sport, Cuiabá e Criciúma.

Veja também